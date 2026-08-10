Ένας τεράστιος εξωτικός πύθωνας με πρησμένη κοιλιά ανακαλύφθηκε κάτω από το δάπεδο της αποθήκης μιας οικογένειας στο Νιου Τζέρσεϊ και οι εξετάσεις που έγιναν στη συνέχεια αποκάλυψαν το πλούσιο τελευταίο του γεύμα.

Η Λέσλι Ντέιλι εντόπισε το τρομακτικό φίδι να σέρνεται στην πίσω αυλή του σπιτιού της, ενώ πότιζε τα λουλούδια, όπως δήλωσε ο σύζυγός της, Έντ, στο WABC.

Στη συνέχεια, οι Ντέιλι παρατήρησαν ότι ο βιρμανικός πύθωνας είχε συρθεί μέσα από μια τρύπα και είχε βρει καταφύγιο κάτω από το δάπεδο της αποθήκης τους.

Η οικογένεια κάλεσε αμέσως την αρμόδια υπηρεσία και οι υπάλληλοί της αφαίρεσαν τις σανίδες του δαπέδου της αποθήκης με τη βοήθεια ενός τοπικού εργολάβου.

Ένα εντυπωσιακό βίντεο δείχνει τον πύθωνα, με ένα μεγάλο εξόγκωμα στο κέντρο του σώματός του, να απομακρύνεται προσεκτικά από το ασυνήθιστο καταφύγιό του από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Οι βιρμανικοί πύθωνες είναι ενδημικοί στη Νοτιοανατολική Ασία και όχι στο Νιου Τζέρσεϊ ή τη Βορειοανατολική Αμερική, σύμφωνα με ειδικούς στα ζώα. Τα εξωτικά φίδια, ωστόσο, μπορούν να φτάσουν στο Νιου Τζέρσεϊ με άδεια, όπως ανέφερε το NBC New York.

Μια ακτινογραφία που πραγματοποιήθηκε από κτηνιατρικό προσωπικό αποκάλυψε ότι το τελευταίο γεύμα του σπάνιου φιδιού ήταν ένα μεγάλο οπόσουμ.

Ο πύθωνας έχει τοποθετηθεί σε έναν ασφαλή χώρο υπό την επίβλεψη ενός έμπειρου χειριστή φιδιών, ενώ οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να του βρουν ένα μόνιμο σπίτι.

«Τα εξωτικά κατοικίδια ΔΕΝ έχουν θέση στη φύση! Η απελευθέρωσή τους βλάπτει την τοπική άγρια πανίδα, τα κατοικίδια ζώα και το ίδιο το εξωτικό ζώο», έγραψε η υπηρεσία SPCA της κομητείας Μόνμουθ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν δεν μπορείτε πλέον να φροντίσετε ένα ερπετό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με έναν τοπικό οργανισμό διάσωσης ή καταφύγιο».