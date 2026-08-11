Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στις αρχές, όταν ένα βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο εκτροχιάστηκε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ειδομένης. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο ενημερώθηκε γύρω στις 14:30 και απέστειλε στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Παρά την αρχική αναστάτωση, η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Από τον εκτροχιασμό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ οι δυνάμεις που βρέθηκαν στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε υπερχείλιση ή διαρροή του εύφλεκτου υλικού, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.



Για το συμβάν έχουν ήδη ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στο σημείο για λόγους ασφαλείας, έως ότου η υπεύθυνη εταιρεία ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επαναφορά του βαγονιού στις σιδηροδρομικές ράγες, σύμφωνα με το Voria.gr