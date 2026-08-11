Διακαθετηριακή επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας σε ασθενή με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας -πολύ υψηλού κινδύνου για να υποβληθεί σε ανοικτό χειρουργείο καρδιάς- διενεργήθηκε επιτυχώς για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, σε συνεργασία της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του με το Καρδιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου.

Ο 79 ετών ασθενής έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή, σακχαρώδη διαβήτη και έφερε εμφυτεύσιμο απινιδωτή, ενώ εμφάνιζε δύσπνοια και εύκολη κόπωση και τους τελευταίους μήνες η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί με συχνές νοσηλείες στην Α’ Καρδιολογική Κλινική και με άμεσο πλέον κίνδυνο για τη ζωή του. Λόγω των σοβαρών συννοσηροτήτων του, κατόπιν διαβούλευσης της ομάδας καρδιάς του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και του ΓΝΘ Παπανικολάου (καρδιολόγοι, καρδιοχειρουργοί, αναισθησιολόγοι) αποφασίσθηκε ότι ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης του ασθενούς, με τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο για τη ζωή του, θα ήταν η προσπάθεια διαδερμικής επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας.

Η πρωτοποριακή επέμβαση έγινε από τις Ομάδες Καρδιάς της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ και του Καρδιολογικού Τμήματος του ΓΝΘ Παπανικολάου (ιατροί Ι.Ζαρίφης, Α.Ζιάκας, Μ.Διδάγγελος, Α.Κουπαράνης,Β.Τζαλαμούρας, Α.Μαυρογιάννη, Β.Καμπερίδη, Θ.Γκόσιο, Π.Γιαννακοπούλου). Ο ασθενής παρουσίασε σαφή βελτίωση των συμπτωμάτων του, εξήλθε από το νοσοκομείο και βρίσκεται σε τακτική καρδιολογική παρακολούθηση.

Η διακαθετηριακή επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας διενεργείται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας τη δυνατότητα επιδιόρθωσης προβλημάτων στη μιτροειδή βαλβίδα σε ασθενείς που δεν δύνανται να υποβληθούν σε χειρουργείο καρδιάς λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας τους, δίνει λύση σε περιπτώσεις που έως τώρα θεωρούνταν ανεγχείρητες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών. Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική τεχνική, κατά την οποία τοποθετείται στην καρδιά μία ειδική συσκευή που συμπλησιάζει τις γλωχίνες της πάσχουσας βαλβίδας μέσω μίας φλέβας των κάτω άκρων, χωρίς ανάγκη για ανοικτό χειρουργείο καρδιάς.

Η Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ και το Καρδιολογικό Τμήμα του ΓΝΘ Παπανικολάου αναγνωρίσθηκαν πρόσφατα ως το πρώτο κοινό κέντρο μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών στην Ελλάδα και έλαβαν τη σχετική άδεια για τη διενέργεια αυτών των επεμβάσεων υπό την καθοδήγηση των Διευθυντών των δύο κλινικών, καθ. Αντωνίου Ζιάκα και Δρ. Ιωάννη Ζαρίφη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πανεπιστημιακού νοσοκομείου «τέτοιου είδους επεμβάσεις αναδεικνύουν τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας να αντεπεξέλθει σε δύσκολες, πρωτοποριακές επεμβάσεις, συναγωνιζόμενο ισάξια αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού, τη σημασία ύπαρξης συμπαγών και έμπειρων ομάδων καρδιάς στα δημόσια νοσοκομεία για τη βέλτιστη διαχείριση των δύσκολων περιστατικών και την αξία της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων νοσοκομείων».