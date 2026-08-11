Δημοσίευμα στην Ισπανία ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ιβάν Μαρτίν της Χιρόνα, η ΠΑΕ όμως φρόντισε να το διαψεύσει, τονίζοντας πως δεν έχει καμία βάση αλήθειας.

Οι «πράσινοι» κινούνται για την απόκτηση μέσου και στην Ισπανία δημοσίευμα ανέφερε ότι στόχος τους είναι ο 27χρονος Μαρτίν, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Χιρόνα και ενδιαφέρει και τις Ρασίνγκ Σανταντέρ και Ράγιο Βαγιεκάνο.

Από την πλευρά της ΠΑΕ, όμως, φρόντισαν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τονίζοντας πως «το δημοσίευμα στο εξωτερικό περί ενδιαφέροντος για τον Ιβάν Μαρτίν δεν έχει καμία βάση αλήθειας».

Ο Μαρτίν είναι από το 2023 στη Χιρόνα, στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 20 εκατ. ευρώ και την περασμένη σεζόν είχε 35 συμμετοχές, δίνοντας μία ασίστ.