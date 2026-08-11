Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δέχθηκε λεκτική επίθεση στο λιμάνι της Τήνου, όπου είχε ταξιδέψει μαζί με τη μητέρα της για προσκύνημα στην Παναγία.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thestival, ξεκίνησε όταν ομάδα αντρών την πλησίασε προκειμένου να συνομιλήσει μαζί της. Ένας από αυτούς φέρεται να της είπε «δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι».

Η ευρωβουλευτής απάντησε αναφερόμενη στις θέσεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς για την παραβατικότητα. «αν πληρώνετε φόρους και δεν κάνετε κλοπές και ρευματοκλοπές τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σας. Οι αναφορές που έχω κάνει αφορούν εκείνους που είναι παραβατικοί».

Η ένταση και η παρέμβαση

Σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, η απάντηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένα μέλη της ομάδας, τα οποία άρχισαν να απευθύνονται στην Αφροδίτη Λατινοπούλου με χυδαίες εκφράσεις.

Η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε όταν ένας από τους άντρες κινήθηκε προς την πλευρά της. Άλλο άτομο από την ίδια ομάδα παρενέβη και τον συγκράτησε, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει το περιστατικό σε σωματική σύγκρουση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Χωρίς τη συνοδεία του αστυνομικού φρουρού

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είχε μαζί της τον αστυνομικό φρουρό που της έχει διατεθεί από το κράτος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Τήνο.

Μετά την άφιξή της στον προορισμό της, φέρεται να ενημέρωσε την Αστυνομία για όσα είχαν προηγηθεί.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, δεν έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Λιμενικό Σώμα για το συγκεκριμένο περιστατικό.