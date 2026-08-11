Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου στην Πυροσβεστική, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στη στέγη του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος στη Λούτσα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεσπασε γύρω στις 17:00 την ώρα που εκτελούνταν εργασίες συντήρησης στη στέγη του σχολικού κτιρίου. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό των φλογών πριν επεκταθούν στο υπόλοιπο συγκρότημα.

Για τον καλύτερο συντονισμό των επίγειων δυνάμεων επιστρατεύτηκε drone της Πυροσβεστικής, το οποίο μεταδίδει ζωντανά εικόνα με οπτική και θερμική κάμερα, αποτυπώνοντας την κατάσταση στη στέγη.



Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά κατά τη διάρκεια των εργασιών.