Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, με τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί εκτεταμένες καταστροφές.

Την εικόνα που επικρατεί στη χώρα περιέγραψε στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή Update ο Επίσκοπος Άσσου Τιμόθεος, Περιφερειάρχης Μπογκοτά και Κολομβίας της Ιεράς Μητρόπολης Μεξικού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μέχρι στιγμής κανένα μέλος της ελληνικής κοινότητας δεν έχει τραυματιστεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε περιουσίες Ελλήνων στην Κολομβία.

Χιλιάδες κατεστραμμένα κτήρια

Ο Επίσκοπος Τιμόθεος έκανε λόγο για περισσότερα από 5.000 κατεστραμμένα κτήρια, σημειώνοντας ότι ο πραγματικός απολογισμός δεν έχει ακόμη καταγραφεί.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές και χωριά όπου η επικοινωνία δεν έχει αποκατασταθεί, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη εικόνα της καταστροφής.

«Δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα των οικογενειών που κατοικούν μέσα στα βουνά ή γύρω από κάθε πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο ίδιος, οι νεκροί πλησιάζουν τους 200, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται περίπου σε 1.200.

«Είναι ένας τρομερός φόβος αυτό που βιώνουμε»

Ο Επίσκοπος Τιμόθεος περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που βιώνουν οι κάτοικοι, καθώς έχουν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί.

Παρότι η Μπογκοτά βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο φόβος παραμένει έντονος.

«Είναι ένας τρομερός φόβος αυτό που βιώνουμε», είπε, περιγράφοντας την αγωνία των κατοίκων που προσπαθούν να ξεκουραστούν έχοντας δίπλα τους τα απαραίτητα έγγραφα και αντικείμενα, ώστε να μπορούν να εγκαταλείψουν γρήγορα τα σπίτια τους αν χρειαστεί.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δεν έχει κοιμηθεί παρά μόνο δύο ώρες, καθώς παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις πληγείσες περιοχές.

Καταστροφές σε νοσοκομεία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στις κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με τον Επίσκοπο Τιμόθεο, τρία νοσοκομεία στην περιοχή της Περέιρα έχουν καταρρεύσει, ενώ άλλα 18 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η εξέλιξη αυτή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την περίθαλψη των τραυματιών, την ώρα που σωστικά συνεργεία, κάτοικοι και εθελοντές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια.

«Η ώρα περνά. Αυτό είναι που δυστυχώς πηγαίνει εναντίον μας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι κάθε λεπτό είναι κρίσιμο για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία στο πλευρό των πληγέντων

Ο Επίσκοπος αναφέρθηκε και στην κινητοποίηση της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία βρίσκεται σε συντονισμό με την ελληνική διπλωματική εκπροσώπηση για την Κολομβία και το Περού.

Στόχος είναι να υπάρξει συνδρομή στην αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προκύψει μετά τον σεισμό.

Στην πληγείσα περιοχή υπάρχει ενορία με επικεφαλής τον πατέρα Χρυσόστομο, ωστόσο η επικοινωνία παραμένει δύσκολη λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Ο Επίσκοπος Τιμόθεος ανέφερε ότι ήθελε να μεταβεί στην περιοχή για να βοηθήσει, όμως οι αρχές έχουν περιορίσει την πρόσβαση, καθώς προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι «αόρατοι» πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα

Μέσα στη μεγάλη κρίση, ο Επίσκοπος ανέδειξε και την κατάσταση των προσφύγων από τη Βενεζουέλα που ζουν στην Κολομβία.

Μίλησε για οικογένειες που διαμένουν σε πρόχειρα καταλύματα και στερούνται βασικών αγαθών, ενώ η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία προσπαθεί να τις στηρίξει.

Τους χαρακτήρισε «αόρατους Βενεζουελάνους», εξηγώντας ότι πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, χωρίς επίσημη αναγνώριση και χωρίς πρόσβαση στην απαραίτητη βοήθεια.

Όπως είπε, η Μητρόπολη στηρίζει περίπου 300 οικογένειες σε μία από τις περιοχές όπου διαμένουν πρόσφυγες.

«Το πιο δύσκολο δεν είναι τώρα»

Ο Επίσκοπος Τιμόθεος υπογράμμισε ότι η διεθνής βοήθεια δεν πρέπει να σταματήσει μετά τις πρώτες ημέρες της καταστροφής.

«Το πιο δύσκολο δεν είναι τώρα. Τώρα προσπαθούμε να σώσουμε όσες ζωές μπορούμε. Αλλά τι θα γίνει με τους ανθρώπους που έμειναν;», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, η πρώτη προτεραιότητα είναι η διάσωση των εγκλωβισμένων, όμως στη συνέχεια θα χρειαστεί μια μακρά και δύσκολη διαδικασία αποκατάστασης.

Οι πληγέντες αναμένεται αρχικά να φιλοξενηθούν σε σκηνές, ενώ η κυβέρνηση θα κληθεί να βρει λύσεις για τη στέγαση όσων έχασαν τα σπίτια τους.

Το μήνυμα προς την Ελλάδα

Κλείνοντας, ο Επίσκοπος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους Έλληνες για τα μηνύματα συμπαράστασης και τις προσευχές προς τους πληγέντες.

Τόνισε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει το ανθρωπιστικό και ποιμαντικό της έργο σε Κολομβία και Βενεζουέλα, στηρίζοντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

«Εμείς γεννηθήκαμε στην Κολομβία και η Κολομβία μάς έδωσε το ζην, αλλά το ευ ζην μάς το έδωσε η πατρίδα, η ελληνική πατρίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τους δεσμούς με την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.