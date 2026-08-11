Την εμπειρία που έζησε κάνοντας SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ παράλληλα με την παρουσία της στο Gay Pride της ολλανδικής πρωτεύουσας μοιράστηκε η Στεφανία Γουλιώτη, στα social media.

Η παρουσία στο World Pride και το μήνυμα για την ισότητα

Η ηθοποιός τοποθετήθηκε για την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην πόλη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, εστιάζοντας στη συμμετοχή φορέων και πολιτών.

Στην πρώτη της ανάρτηση, η Στεφανία Γουλιώτη σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Αυτές τις γκρίζες μέρες έτυχε να βρίσκομαι στο πολύχρωμο Άμστερνταμ για το World Pride!! Εγώ το ονομάζω Human Rights Pride!! Η Ολλανδία ήταν η πρώτη χώρα που ψήφισε τους γάμους των ομόφυλων!! Και γιορτάζει αυτή την επιτυχία!!

Βασικό σύνθημα η ΕΝΟΤΗΤΑ . Όλοι στηρίζουν όλους χωρίς κανένας να εμποδίζει τον άλλον να ζει τη ζωή που θέλει! Τη ζωή μες την οποία νιώθει ευτυχισμένος. ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΖΊ , ΕΝΩΜΕΝΟΙ για μία βασική διεκδίκηση!

Τη χαρά και την ελευθερία! Οι πιο συγκινητικές στιγμές ήταν τα πλοιάρια με εκπροσώπους του κράτους, την Αστυνομία, το Στρατό, το Πυροσβεστικό Σώμα , τους Εργαζόμενους της Υγείας στο πλευρό των πολιτών για ΙΣΌΤΗΤΑ!

Μοιάζει η ιδανική κοινωνία να είναι εφικτή όταν κανείς δε στέκεται απέναντι στον άλλον, αλλά όλοι αποδέχονται τους πάντες για αυτό που είναι! Όλη η πόλη ντυμένη στα χρώματα της ΙΣΟΤΗΤΑΣ!!!

Όποιο θέμα κι αν αφορά… ΙΣΌΤΗΤΑ! Πόσο δύσκολο να είναι να μπορείς να βλέπεις πέρα απ´ τις δικές σου πεποιθήσεις; Ότι τα πράγματα είναι και αλλιώς και είναι αποδεκτά αρκεί να μην είναι κακοποιητικά.. Γύρω μου έβλεπα μόνο Γιορτή, Χρώμα, Ζωή; Χαρά, Ενότητα, Υγεία, Εκτίμηση, Δικαιοσύνη, Σεβασμό στην Ύπαρξη, Ευγνωμοσύνη για τη Ζωή!!! ΜΟΥΣΙΚΉ!!’ Όλοι Αποδεκτοί! We are not free until everyone is!!!!! Και μόνο χαμόγελα χαμόγελα χαμόγελα παντού! Νότα χαράς και αισιοδοξίας μέσα στη γκρίζα περίοδο αυτού του καλοκαιριού! Έρωτας Αγάπη Ασφάλεια Αποδοχή! Φυσικά παίζει ρόλο η τέλεια παρέα».

Οι βόλτες στην πόλη και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις

Σε δεύτερη δημοσίευσή της, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις δραστηριότητες που επέλεξε κατά την παραμονή της, όπως τις ποδηλατικές διαδρομές και τη μετακίνηση στο νερό, ενώ έκανε αναφορά και στο πρόγραμμα που ακολουθεί με την έναρξη της νέας σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε:

«Τί ταξίδι ήταν αυτόοοοοο!!! “Είμαι” ακόμα εκεί, ακόμα κι αν είμαι αλλού!! Πολυχρωμία, ησυχία, αρμονία, πάρκα, ποδήλατα, αισθητική μια ιδανική πολιτεία που νιώθεις να σέβεται τη Δημιουργικότητά σου!! Ολλανδία δεν είναι μόνο το Άμστερνταμ, έχει πολλές παραμυθένιες εξορμήσεις που μπορείς να κάνεις…. Πολλές απ´αυτές… μόνο με ΠΟΔΗΛΑΤΟ!!!!! Μοναδική εμπειρία το SUP στα κανάλια!! Πάμε στα επόμενα, stay tuned!!! (Τα δίνω όλα τώρα γιατί από Σεπτέμβρη ξεκινάνε όλα τα projects μαζί!!)».