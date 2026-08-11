Το συμβόλαιο του Νεϊμάρ με τη Σάντος ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, η ανανέωσή του δεν μοιάζει και τόσο πιθανή και σύμφωνα με τον Φελίπε Μέλο θα γίνει ξανά συμπαίκτης με τους Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες υπογράφοντας στην Ίντερ Μαϊάμι.

Οι τρεις τους ήταν γνωστοί σαν «MSN» στη Μπαρτσελόνα, πετυχαίνοντας συνολικά 363 γκολ σε τρεις σεζόν, με καλύτερή αυτή του 2014-15, όταν και κατέκτησαν το Champions League.

Από τότε έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια, όλοι τους οδεύουν προς το τέλος της καριέρας τους, αλλά είναι πιθανό να ξαναγίνουν συμπαίκτες, αυτή τη φορά επί αμερικανικού εδάφους.

Με το συμβόλαιο του Νεϊμάρ με τη Σάντος να λήγει τον Δεκέμβριο και τις πιθανότητες ανανέωσης να είναι λίγες, ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Φελίπε Μέλο αποκάλυψε πως ο 34χρονος άσος είναι πολύ πιθανό να υπογράψει στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου είναι ήδη οι Μέσι και Σουάρες.