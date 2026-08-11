Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την απολογία της, η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin το 2010.

Αμέσως μετά την απόφαση, ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:



«Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα κακή για την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί η απόφαση που βγήκε υπηρετεί περισσότερο την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τις πολιτικές σκοπιμότητες παρά τους κανόνες δικαίου.

Είναι μια άδικη προφυλάκιση, η οποία καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία το πεντάχρονο παιδί της. Η υπερασπιστική θέση δεν κάμπτεται από το γεγονός ότι αυτό το κατηγορητήριο μπορεί να μην έχει καταρρεύσει ακόμα τυπικά, αλλά έχει καταρρεύσει ουσιαστικά κάτω από το βάρος του, ότι ακόμα και με τα στοιχεία της αστυνομίας δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπου και του ότι υπάρχει δεδικασμένο απαλλακτικό από τα προηγούμενα χρόνια.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης και θα συνεχίσουμε μέχρι την πλήρη δικαίωση, που εύχομαι να είναι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσα μέσα ενημέρωσης, πρώτον, σεβάστηκαν το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα της προσωπικότητάς της, αποφεύγοντας έκθεση προσωπικών δεδομένων και πλάνα μεταγωγών.

Δεύτερον, όσα μέσα ενημέρωσης άφησαν μια ρωγμή για τον υπερασπιστικό λόγο, διαταράσσοντας το επικοινωνιακό μονοπώλιο του ψέματος, της αστυνομίας και της κυβέρνησης. Ο αγώνας της υπεράσπισης συνεχίζεται». Ερωτηθείς για την αντίδραση της 46χρονης στο άκουσμα της απόφασης, σημείωσε ότι «όπως καταλαβαίνετε ήταν σπαρακτική, διότι σκέφτεται και τον εαυτό της και το παιδί της που είναι στο Λονδίνο και δεν ξέρουμε ποια εξέλιξη θα έχει.»

Σχετικά με τους άλλους δύο κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί, ο κ. Παπαδάκης ανέφερε ότι «τους γνώριζε φατσικά μόνο. Θα ξαναπώ, το ξέρετε ότι είναι αθώα και δεν έχει καμία σχέση με τα περιστατικά και τις πράξεις που της αποδίδονται. Και η απόφαση φυσικά, πέρα από όλα τα άλλα, την εξέπληξε λόγω της αναντιστοιχίας της με τα νομικά δεδομένα και το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.»

Τι είπε για τα στοιχεία της υπόθεσης

Αναφορικά με το αν υπάρχουν νέα στοιχεία σε σχέση με το 2022, όταν η κατηγορούμενη είχε ελεγχθεί ξανά για την ίδια υπόθεση, ο συνήγορός της δήλωσε ότι «το μόνο νέο στοιχείο, όπως γνωρίζετε, είναι μια ανώνυμη ηλεκτρονική επιστολή, η οποία, πέραν του ότι είναι απαράδεκτη ως ανώνυμη για να εγείρει ανάσυρση δικογραφίας – την ώρα που στις υποκλοπές με τόσα σοβαρά νέα στοιχεία δεν ανασύρεται – είναι και αόριστη, γιατί δεν έχει καμία συγκεκριμένη περιγραφή αξιόποινων πράξεων, ούτε ξεκαθαρίζει ο συντάκτης από πού γνωρίζει όλα αυτά.

Άλλωστε, με ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία έχει γίνει και η διερεύνηση το 2022, η οποία, με τα ίδια στοιχεία και το ίδιο φωτογραφικό υλικό, έχει καταλήξει σε απαλλακτική διάταξη του εισαγγελέα.»

Από την πλευρά της υπεράσπισης, όπως εξήγησε ο κ. Παπαδάκης, «εισφέραμε την τεχνική έκθεση του αναλυτή ψηφιακών πειστηρίων και καθηγητή στη Σχολή Δικαστών, κύριου Γιώργου Καραθανάση, η οποία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία ταύτιση ή προσομοίωση της κατηγορουμένης με το λεγόμενο άτομο Γ της φωτογραφίας, με το οποίο συγκρίνει η αστυνομία. […]

Ήταν στη διαδήλωση όπως πάρα πολύς κόσμος. Είχε περάσει από τη Marfin περισσότερο από μισή ώρα πριν από τα επεισόδια και ήδη από τις μία και μισή έφευγε από το Σύνταγμα με την αδερφή της και μια άλλη φίλη τους για το σπίτι της».