Τις ικανότητές της στο σερφ έδειξε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η αθλητικογράφος απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της μαζί με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον γιο τους. Εκτός από τις βουτιές και τις στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, η ίδια φρόντισε να επιδοθεί και σε μία από τις αγαπημένες της δραστηριότητες.

Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανεβαίνει στη σανίδα του σερφ και κινείται στα κύματα, δείχνοντας ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

«Η διάθεσή μου τελευταία», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε το βίντεο: