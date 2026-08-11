Ο Λιβάι Γκαρσία θα κάνει το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, καθώς είναι στην αρχική 11άδα.

Οι «πράσινοι» ήλπιζαν να εξασφαλίσουν από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση για τα play off, έμειναν όμως στο 1-1 στο ΟΑΚΑ και τώρα είναι υποχρεωμένοι να νικήσουν στη Σόφια, αν δεν θέλουν να μείνουν εκτός Ευρώπης από τόσο νωρίς.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να δώσει θέση βασικού στον Λιβάι Γκαρσία που θα κάνει το ντεμπούτο του, ενώ ο αντικαταστάτης του Τσάπρα που συμπλήρωσε κάρτες θα είναι ο Κάτρης.

Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά θα γίνει με την έναρξη του παιχνιδιού, είναι αν ο Παναθηναϊκός θα παίξει με 4-4-2 ή 3-4-3, η αρχική 11άδα του πάντως είναι η εξής: Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Ραστόντερ, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία.