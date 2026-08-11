Με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», χθες 10 Αυγούστου 2026, το υπουργείο Τουρισμού σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «οι Έλληνες πολίτες κατανοούν τη στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό, το ΠΑΣΟΚ όχι». Ειδικότερα, σημειώνεται ότι το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πρόκειται για ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο στήριξης των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα των ελληνικών νοικοκυριών που επιθυμούν να κάνουν διακοπές στη χώρα τους. Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα τη στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό, το υπουργείο Τουρισμού κατευθύνει το 70% του συνολικού προϋπολογισμού σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους.

Όπως επισημαίνεται, «οι Έλληνες πολίτες, κατανοώντας τη στρατηγική που εφαρμόζεται, και ανταποκρινόμενοι σε αυτή, προκειμένου φυσικά να αυξήσουν και το όφελός τους ως δυνητικοί δικαιούχοι, έχουν υποβάλει, ήδη από τις 5 Αυγούστου 2026 έως σήμερα, που παραμένει ενεργό το δικαίωμα αιτήσεων, 647.000 αιτήσεις στο σύνολο, από τις οποίες οι 451.000 αφορούν στη χαμηλή περίοδο, ενώ οι 196.000 στην υψηλή. Αποδεικνύεται έτσι ότι, το ενδιαφέρον των πολιτών για διακοπές και αναψυχή μπορεί, με στρατηγική που συνοδεύεται από τα κατάλληλα κίνητρα, να στραφεί προς όλους τους μήνες του χρόνου, πέραν της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου αιχμής. Υπενθυμίζεται δε ότι, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ΑΦΜ έως τα μεσάνυχτα της 21ης Αυγούστου 2026».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως «το ΠΑΣΟΚ, αδυνατώντας φυσικά να κατανοήσει την επιτυχία μιας ολόκληρης στρατηγικής, που δημιουργεί υψηλά έσοδα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τη διάχυση της επισκεψιμότητας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, και χωρίς καμία απολύτως στοιχειοθέτηση, προέβη σε πρόχειρους συμψηφισμούς με το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας- Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) “κοινωνικός τουρισμός”, καθώς και σε αυθαίρετα συμπεράσματα, που μεταξύ άλλων, στερούνται και στοιχειώδους γνώσης για τη λειτουργία του δημόσιου λογιστικού. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι: