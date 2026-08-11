Την πρόκριση για τον τελικό της δισκοβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, εξασφάλισε ο Δημήτρης Παυλίδης με 63,14μ.

Ο πρωταθλητής του Αίαντα Κιλκίς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν πέμπτος στο β’ προκριματικό γκρουπ και πέτυχε την επίδοση που του έδωσε το «εισιτήριο» για τον τελικό στην δεύτερη προσπάθειά του στέλνοντας τον δίσκο στα 63.14 μ. Στην πρώτη προσπάθεια είχε κάνει 59.46, ενώ δοκίμασε και τρίτη, χωρίς επιτυχία (άκυρη).

Ο Παυλίδης ήταν στον ίδιο προκριματικό γκρουπ με τους δύο αθλητές που κατάφεραν να ξεπεράσουν το όριο (66.00 μέτρα), τον Λιθουανό Αλένκα (67.74) και τον Σλοβένο Τσεχ (67.52). Κανένας άλλος αθλητής δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 66.00 μέτρα.

«Ήξερα ότι αν ρίξω τα μέτρα που ρίχνω θα έρθει η πρόκριση στον τελικό και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό» δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού. «Οι προκριματικοί στις μεγάλες διοργανώσεις είναι περίεργοι αγώνες. Έχουμε δει μεγάλα ονόματα να αγχώνονται, να μην τους βγαίνουν οι βολές και να αποκλείονται» είπε ο Παυλίδης που κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 65.11 (13/4/2025).

Σε ό,τι αφορά τον τελικό, τόνισε: «Πιστεύω ότι στον τελικό θα έρθει κάτι πολύ καλύτερο. Άλλωστε ο τελικός έχει λιγότερο άγχος και θέλω να απολαύσω τον αγώνα».

Ο τελικός του Παυλίδη είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 13 Αυγούστου και θα ξεκινήσει στις 22:45.

Στο μεταξύ, αν και έκανε ατομικό ρεκόρ (50.03) ο Δημήτρης Λεβαντίνος δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά των 400 μ. μετ εμποδίων, καθώς κατέλαβε συνολικά την 14η θέση στις προκριματικές σειρές και αποκλείστηκε από την συνέχεια του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στην πρώτη προκριματική σειρά και κατέλαβε την 6η θέση με 50.03. Και οι πέντε πρώτοι της κούρσας του προκρίθηκαν στα ημιτελικά που θα γίνουν την Τετάρτη (12/8).