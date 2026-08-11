Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ φέρεται να έγινε έξαλλος όταν ο βασιλιάς, Κάρολος Γ΄, και η βασίλισσα, Καμίλα, πρότειναν στην Κέιτ Μίντλετον να αλλάξει τη γραφή του ονόματός της, όταν εκείνη εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια, σύμφωνα με νέο βιβλίο.

Ο συγγραφέας, Κρίστοφερ Άντερσεν, αναφέρεται στο περιστατικό στη βιογραφία του «Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen». Όπως γράφει, ο βασιλιάς, Κάρολος Γ΄, και η βασίλισσα, Καμίλα, είχαν ο καθένας το δικό του βασιλικό μονόγραμμα, το οποίο αποτελούνταν από δύο αλληλοσυνδεόμενα γράμματα «C» κάτω από ένα στέμμα. Έτσι, φέρεται να εξέφρασαν την ανησυχία ότι η προσθήκη ακόμη ενός βασιλικού μονογράμματος με το ίδιο αρχικό θα ήταν υπερβολική.

Kate Middleton's name change request from Charles and Camilla had Prince William 'fuming:' author https://t.co/heFmiOXMv2 pic.twitter.com/WjfhgaTnr9 — New York Post (@nypost) August 10, 2026

Σύμφωνα με τον συγγραφέα και τη New York Post, τέθηκε τότε το ερώτημα εάν η Κέιτ Μίντλετον θα δεχόταν να αλλάξει την επίσημη γραφή του ονόματός της από «Catherine» σε «Katherine».

Η οργισμένη αντίδραση του πρίγκιπα, Ουίλιαμ

Ο Κρίστοφερ Άντερσεν υποστηρίζει ότι ο πρίγκιπας, Oυίλιαμ, αντέδρασε έντονα στην πρόταση και απάντησε εκ μέρους της συζύγου του. Όπως αναφέρει, ο πρίγκιπας της Ουαλίας θεώρησε ότι επρόκειτο για ακόμη μία εντολή «από ψηλά», η οποία είχε ουσιαστικά στόχο να ικανοποιήσει τη βασίλισσα Καμίλα.

Ο πρίγκιπας, Oυίλιαμ, φέρεται να είπε στον πατέρα του ότι το αίτημα ήταν «προσβλητικό» όχι μόνο για την Κέιτ Μίντλετον αλλά και για ολόκληρη την οικογένειά της. Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε στο Fox News Digital ότι το Παλάτι δεν σχολιάζει βιβλία.

«Η εικόνα και το branding σημαίνουν πολλά για τη βασιλική οικογένεια»

Ο Κρίστοφερ Άντερσεν δήλωσε στο Fox News Digital ότι ολόκληρη η λογική πίσω από το αίτημα του βασιλιά Καρόλου Γ΄ και της βασίλισσας Καμίλα δείχνει πόσο μεγάλη σημασία δίνουν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην εικόνα και στο προσωπικό τους «brand».

«Το γεγονός ότι θεωρούσαν πως η Κάθριν πρόσθετε υπερβολικά πολλά γράμματα “C” στα βασιλικά εμβλήματα δείχνει πόσο σημαντικά είναι η εικόνα και το branding για τη βασιλική οικογένεια», ανέφερε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, από την αρχή της σχέσης τους, ο πρίγκιπας Oυίλιαμ ήταν πάντοτε έτοιμος να υπερασπιστεί τη σύζυγό του.

Οι φορές που ο πρίγκιπας, Oυίλιαμ, υπερασπίστηκε την Κέιτ Μίντλετον

Σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Άντερσεν, βασική προτεραιότητα του πρίγκιπα Oυίλιαμ υπήρξε πάντοτε η ασφάλεια της Κάθριν, πριγκίπισσας της Ουαλίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η έντονη αντίδρασή του το 2012, όταν δημοσιεύθηκαν στη Γαλλία φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της, ενώ έκανε ηλιοθεραπεία.

Ο πρίγκιπας, Oυίλιαμ, φέρεται τότε να έδωσε εντολή στους δικηγόρους του Παλατιού να κινηθούν νομικά, ενώ ήθελε ακόμη και την ποινική δίωξη όσων εμπλέκονταν, βάσει της γαλλικής νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Ο συγγραφέας σημειώνει επίσης ότι, όταν το ζευγάρι απέκτησε παιδιά, ο πρίγκιπας Oυίλιαμ φρόντισε ώστε η σύζυγός του να μην επιβαρύνεται με υπερβολικά πολλές βασιλικές υποχρεώσεις, εφόσον αυτές θα την κρατούσαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τα παιδιά τους.

Γιατί ο βασιλιάς, Κάρολος Γ΄, και η βασίλισσα, Καμίλα, περίμεναν να συμφωνήσει

Ο Κρίστοφερ Άντερσεν υποστηρίζει ότι ο βασιλιάς, Κάρολος Γ΄, και η βασίλισσα, Καμίλα, θεωρούσαν πως η Κέιτ Μίντλετον θα δεχόταν την πρόταση, επειδή πάντοτε ήταν συνεργάσιμη και απέφευγε τις αντιπαραθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπολόγισαν πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη το πραγματικό της όνομα. Παρότι στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι γνωστή ως «Κέιτ», το πλήρες όνομά της είναι Κάθριν.

Η ίδια, μάλιστα, φέρεται να προτιμά να αποκαλείται Κάθριν και να έχει ιδιαίτερα έντονα συναισθήματα για το όνομα που της έδωσαν οι γονείς της.

Η σχέση της Κέιτ Μίντλετον με τον βασιλιά, Κάρολο Γ’

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η Κέιτ Μίντλετον τρέφει πραγματική συμπάθεια για τον βασιλιά, Κάρολο Γ΄, και θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη «παράλογη» ιδέα πιθανότατα είχε προέλθει από κάποιο άλλο πρόσωπο. Για τον λόγο αυτό, δεν φέρεται να κράτησε κακία απέναντί του.

Ο Κρίστοφερ Άντερσεν πρόσθεσε ότι, λίγο αργότερα, τόσο ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ όσο και η Κάθριν, πριγκίπισσα της Ουαλίας, ήρθαν αντιμέτωποι με τη διάγνωση καρκίνου, γεγονός που έβαλε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα σε εντελώς διαφορετική προοπτική.

«Ευγενική και συμπονετική, αλλά με ατσάλινη θέληση»

Ο συγγραφέας σημειώνει ότι, παρότι η Κέιτ Μίντλετον εμφανίζεται προς τα έξω ως ένας ευγενικός και συμπονετικός άνθρωπος, διαθέτει παράλληλα «ατσάλινη θέληση». Όπως εξηγεί, είναι ιδιαίτερα σίγουρη για το ποια είναι και για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να παρουσιάζεται στον κόσμο.

«Το να αλλάξει το επίσημο όνομα που της έδωσαν οι γονείς της για έναν τόσο παράξενο, σχεδόν κωμικό λόγο, ήταν κάτι που ξεπερνούσε τα όριά της», ανέφερε ο Κρίστοφερ Άντερσεν.

Η Βρετανίδα παρουσιάστρια και φωτογράφος, Έλενα Τσαρντ, χαρακτήρισε το ζήτημα «ανύπαρκτο» και «χαμένη υπόθεση». Μιλώντας στο Fox News Digital, υποστήριξε ότι ο βασιλιάς, Κάρολος Γ΄, και η βασίλισσα, Καμίλα, αντιμετώπιζαν το θέμα περισσότερο από επιχειρηματική σκοπιά, δεδομένου ότι η πριγκίπισσα ήταν ήδη παγκοσμίως γνωστή ως Κέιτ.

Η Έλενα Τσαρντ παραδέχτηκε ότι μπορούσε να κατανοήσει και τις δύο πλευρές, αν και χαρακτήρισε την προσπάθεια καταδικασμένη από την αρχή. Όπως είπε, ο πρίγκιπας Oυίλιαμ δεν αισθάνθηκε ότι προσβλήθηκε μόνο η σύζυγός του, αλλά και οι γονείς και η οικογένειά της.

Τελικά, ωστόσο, οι ενστάσεις φαίνεται πως παραμερίστηκαν, καθώς το ζήτημα δεν θεωρήθηκε αρκετά σημαντικό ώστε να προκαλέσει πραγματική σύγκρουση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υπήρχαν πολύ σημαντικότερα θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν.

Η θέση της Κέιτ Μίντλετον μέσα στη βασιλική οικογένεια

Ο βασιλικός σχολιαστής, Ίαν Πέλαμ Τέρνερ, χαρακτήρισε το περιστατικό ως μία πιθανώς «εκρηκτική στιγμή» ανάμεσα στη βασίλισσα Καμίλα και την Κέιτ Μίντλετον την περίοδο που η τελευταία εντασσόταν στη βασιλική οικογένεια. Όπως τόνισε, ο πρίγκιπας Oυίλιαμ βρισκόταν εκεί για να την προστατεύσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα επόμενα χρόνια η Κέιτ Μίντλετον φρόντιζε να παραμένει ένα βήμα πίσω όταν βρισκόταν μαζί με τον βασιλιά, Κάρολο Γ΄, και τη βασίλισσα, Καμίλα, ώστε να μην τους επισκιάζει. Ωστόσο, σημείωσε ότι πλέον η 44χρονη Κάθριν, πριγκίπισσα της Ουαλίας, χτίζει ένα όλο και ισχυρότερο προσωπικό προφίλ, την ώρα που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ προετοιμάζεται σταδιακά για τον μελλοντικό του ρόλο ως βασιλιάς.

Ο βασιλικός αναλυτής, Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην ιστορία. «Αν είναι αλήθεια, τότε είναι εντελώς ανόητο», δήλωσε στο Fox News Digital.

«Η ιδέα είναι απλώς παράλογη. Και για ποιον λόγο; Επειδή το όνομά της ξεκινούσε από “C”, όπως και τα δικά τους;», σχολίασε.

Ο Κρίστοφερ Άντερσεν, από την πλευρά του, θεωρεί ότι το περιστατικό αποκαλύπτει πόσο μεγάλη σημασία δίνουν τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ακόμα και στις μικρότερες λεπτομέρειες που συνδέονται με τον θεσμό της μοναρχίας.

Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται μόνο για τις χρυσές άμαξες, τα κάστρα και τα κοσμήματα του Στέμματος, αλλά ακόμη και για λεπτομέρειες όπως τα γράμματα που εμφανίζονται στα βασιλικά μονογράμματα και στα οικόσημα. «Μπορεί σε όλους εμάς να φαίνονται ασήμαντα, όμως για εκείνους τέτοια πράγματα σημαίνουν τα πάντα», κατέληξε.