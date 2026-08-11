Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Κολομβία, ένα 24ωρο μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα στις 10 Αυγούστου.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τη μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων, σκάβοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και με τα χέρια μέσα στα συντρίμμια. Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν τα δραματικά λεπτά της σεισμικής δόνησης αποτυπώνουν τον τρόμο που επικράτησε.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 224, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη (11/8) οι τοπικές Αρχές, σε έναν απολογισμό που παραμένει προσωρινός.

Εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης στις πόλεις Περέιρα και Κάλι δείχνουν διασώστες και εθελοντές να χρησιμοποιούν φακούς, προσπαθώντας να εντοπίσουν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν από τη σφοδρότητα του σεισμού.

«Όλα τα σπίτια μας έχουν καταρρεύσει»

Ο Βικτόρ Τσαμαπούρο, ηγέτης του καταυλισμού ιθαγενών Wounaan «Buenavista» στο διαμέρισμα Τσοκό, δήλωσε ότι ο σεισμός «έγινε αισθητός με μεγάλη σφοδρότητα».

«Όλα τα σπίτια μας έχουν καταρρεύσει. Πού θα κοιμηθούμε τώρα; Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, κοιμόμαστε έξω», ανέφερε.

Η πρόσβαση στον καταυλισμό «Buenavista» είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς είναι δυνατή μόνο με σκάφος, έπειτα από διαδρομή περίπου πέντε ωρών από το λιμάνι Buenaventura, στις ακτές του Ειρηνικού.

«Το κρεβάτι κουνιόταν σαν σκηνή από τον «”Εξορκιστή”»

Ο Γκάμπριελ Μόνακο, ο οποίος διαμένει στον 25ο όροφο κτιρίου στο Μεντεγίν, περιέγραψε τη στιγμή που άρχισε να νιώθει ολόκληρο το σπίτι να τραντάζεται.

Όπως είπε, βρισκόταν στο κρεβάτι και χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο όταν ξεκίνησε η ισχυρή δόνηση.

«Ο τρόπος που κουνιόταν το κρεβάτι θύμιζε σκηνή από την ταινία “Ο Εξορκιστής”», είπε, αναφερόμενος στη γνωστή ταινία τρόμου του 1973.

«Ξύπνησα τη γυναίκα μου και τρέξαμε στο μπάνιο. Κράτησε μόνο δυόμισι λεπτά περίπου, αλλά φάνηκε σαν να πέρασε μια εβδομάδα… Η γυναίκα μου προσευχόταν», πρόσθεσε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το κτίριο στο οποίο μένει κατασκευάστηκε πριν από περίπου μία δεκαετία και διαθέτει αντισεισμικά συστήματα.

«Βλέπω ότι πολλά παλαιότερα κτήρια, τα οποία δυστυχώς δεν διαθέτουν τέτοιου είδους συστήματα, έχουν καταρρεύσει», ανέφερε.

«Παραλίγο να μην μπορώ να ανοίξω την πόρτα»

Τον τρόμο που έζησε περιέγραψε και η Μάρθα Σεπουλβέντα, κάτοικος συνοικίας της Μπογκοτά.

«Όλα κουνιούνταν. Παραλίγο να μην μπορώ να ανοίξω την πόρτα του διαμερίσματός μου», δήλωσε. «Η μητέρα μου χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά δόξα τω Θεώ μένουμε στον πρώτο όροφο και καταφέραμε να τη βγάλουμε έξω», πρόσθεσε.

Ανάλογη ήταν και η περιγραφή του Κάρλος Ρεστρέπο, κατοίκου της ίδιας περιοχής.

«Είχαμε την αίσθηση ότι όλα θα κατέρρεαν πάνω μας· ήταν τρομακτικό. Ευτυχώς, εδώ στην Μπογκοτά, το μόνο που ζήσαμε ήταν ένας μεγάλος τρόμος».

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις Αρχές να προσπαθούν να φτάσουν σε πληγείσες περιοχές και να εντοπίσουν ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

