Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δεν αποτελεί απλώς μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Για τους Έλληνες φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε αφορμή για συζήτηση γύρω από την αρχαία ελληνική γραμματεία, τον πολιτισμό, την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, αλλά και τα όρια που μπορεί να έχει ένας σκηνοθέτης όταν μεταφέρει ένα εμβληματικό έργο του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη.

Τα ευρήματα νέας πανελλαδικής έρευνας της Κapa Research αποτυπώνουν τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και παρουσιάζουν ξεχωριστά τις απόψεις όσων την έχουν ήδη παρακολουθήσει.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.575 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, ενώ 238 από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν δει την «Οδύσσεια».

Εννέα στους δέκα Έλληνες έχουν ακούσει για την «Οδύσσεια»

Το αποτύπωμα της ταινίας στην ελληνική κοινή γνώμη είναι ήδη ιδιαίτερα έντονο.

Συνολικά, το 90% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι γνωρίζει αρκετά ή έχει τουλάχιστον ακούσει κάτι για τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Ειδικότερα, το 41% απαντά ότι γνωρίζει αρκετά για την ταινία, ενώ ένα επιπλέον 49% δηλώνει ότι κάτι έχει ακούσει.

Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες, ποσοστό 48%, έχει ήδη συμμετάσχει σε συζητήσεις με θέμα την «Οδύσσεια». Το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 84% μεταξύ όσων έχουν δει την ταινία.

Το 71% των θεατών αξιολογεί θετικά την ταινία

Η ετυμηγορία όσων κάθισαν στις κινηματογραφικές αίθουσες είναι σε μεγάλο βαθμό θετική.

Επτά στους δέκα θεατές, ποσοστό 71%, αξιολογούν θετικά την «Οδύσσεια» του Νόλαν. Από αυτούς, το 35% χαρακτηρίζει την ταινία «πολύ καλή» και το 36% «αρκετά καλή». Μόλις 8% έχει αρνητική άποψη, ενώ το 20% την αξιολογεί ως μέτρια.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το συναίσθημα με το οποίο έφυγαν οι θεατές από την αίθουσα. Το 66% αναφέρει ότι ένιωσε ικανοποίηση ή ενθουσιασμό/δέος, ενώ τα αρνητικά συναισθήματα εμφανίζονται σε σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.

Η «Οδύσσεια» ως προβολή της Ελλάδας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας αφορά την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Το 68% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι η ταινία ενισχύει την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Μεταξύ όσων έχουν δει την ταινία, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο εντυπωσιακό 87%.

Οι ίδιοι οι θεατές βλέπουν ακόμη ευρύτερες προεκτάσεις. Το 79% συμφωνεί ότι η «Οδύσσεια» αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού, ενώ το 75% θεωρεί ότι ενισχύει την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.

Την ίδια στιγμή, το 72% των θεατών εκτιμά ότι η ταινία φέρνει τις νέες γενιές πιο κοντά στην αρχαία ελληνική γραμματεία.

Ο Νόλαν κερδίζει το ελληνικό κοινό

Θετική είναι και η εικόνα που έχουν οι Έλληνες για τον ίδιο τον σκηνοθέτη.

Στο σύνολο της κοινής γνώμης, το 64% έχει πολύ ή μάλλον θετική γνώμη για τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ανάμεσα σε όσους έχουν παρακολουθήσει την «Οδύσσεια», το ποσοστό φτάνει το 90%.

Η Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραία Ελένη διχάζει

Αν υπάρχει ένα σημείο που εξακολουθεί να διχάζει, αυτό είναι η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης.

Στο σύνολο της κοινής γνώμης, οι θετικές και οι αρνητικές τοποθετήσεις εμφανίζονται ισοδύναμες, με 46% αντίστοιχα. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει αισθητά μεταξύ όσων έχουν δει την ταινία: εκεί η αποδοχή της επιλογής φτάνει στο 62%, έναντι 38% των αρνητικών απόψεων.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η επαφή με την ίδια την ταινία φαίνεται να επηρεάζει και τη στάση απέναντι σε συγκεκριμένες καλλιτεχνικές επιλογές της.

Οι Έλληνες δεν απορρίπτουν τις ελεύθερες διασκευές

Παρά τις αντιδράσεις που έχουν κατά καιρούς εκφραστεί για το κατά πόσο μια κινηματογραφική μεταφορά πρέπει να ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο έργο, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική κοινή γνώμη δεν είναι συνολικά αρνητική απέναντι στις ελεύθερες προσεγγίσεις.

Το 57% συμφωνεί ότι μπορούν να γυρίζονται ταινίες που βασίζονται στην ελληνική αρχαία ιστορία και μυθολογία ακόμη και όταν έχουν διαφορετική προσέγγιση από την αυθεντική. Στους θεατές της «Οδύσσειας», μάλιστα, το ποσοστό φτάνει το 76%.

Ωστόσο, όταν το ερώτημα γίνεται πιο συγκεκριμένο και αφορά την καλλιτεχνική ελευθερία του σκηνοθέτη έναντι της πιστής τήρησης του κειμένου, οι απόψεις μοιράζονται: 40% συμφωνεί ότι η καλλιτεχνική ελευθερία είναι σημαντικότερη, ενώ 39% διαφωνεί.

Τι άφησε τελικά η ταινία στους θεατές;

Η επίδραση της «Οδύσσειας» δεν φαίνεται να περιορίζεται στις περίπου 3 ώρες της κινηματογραφικής προβολής.

Μετά την ταινία, αρκετοί θεατές δήλωσαν ότι θέλησαν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τον Όμηρο και τα έργα του, να συγκρίνουν την ταινία με το πρωτότυπο κείμενο, να συζητήσουν τον μύθο του Οδυσσέα με τα παιδιά ή την οικογένειά τους και να ασχοληθούν περισσότερο με την ελληνική μυθολογία.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας: η «Οδύσσεια» του Νόλαν φαίνεται πως δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ένα κινηματογραφικό blockbuster, αλλά και ως αφορμή για να επιστρέψει ο Όμηρος, η ελληνική μυθολογία και η πολιτιστική κληρονομιά στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η έρευνα της Κάπα Research πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου-2 Αυγούστου 2026, με διαδικτυακές συνεντεύξεις σε δείγμα 1.575 ατόμων σε όλη την Ελλάδα.

Μπορείτε να δείτε όλη την έρευνα εδώ