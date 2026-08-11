Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη σορό του 34χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό συμβατικό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Πικροδάφνης.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, δεν εντοπίστηκε καμία κάκωση ή εκδορά στη σορό του αστυνομικού, ούτε υπάρχουν χτυπήματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Μέχρι στιγμής, ως αιτία θανάτου αναφέρονται το πνευμονικό οίδημα και η υποξία.

Αναμένονται ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις

Παρά τα ευρήματα της νεκροψίας, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του 34χρονου.

Κατά τη νεκροψία έγινε λήψη ιστού και δειγμάτων, ώστε να διαπιστωθεί αν ο αστυνομικός είχε λάβει κάποια ουσία που ενδεχομένως προκάλεσε επιπλοκές στην υγεία του.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να δείξουν αν ο θάνατός του συνδέεται με παθολογικό αίτιο, κατανάλωση αλκοόλ, χρήση ουσιών ή άλλον παράγοντα.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί από το σημείο όπου βρέθηκε το υπηρεσιακό όχημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό από παρακείμενες κάμερες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε και άλλο άτομο μαζί του μέσα στο όχημα ή στην περιοχή πριν από τον εντοπισμό του.

Παράλληλα, δεν περνά απαρατήρητο από τις Αρχές το μπουκάλι με αλκοόλ που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο.

Η κατάθεση της συντρόφου του

Η σύντροφος του 34χρονου έχει καταθέσει ότι δεν είχε προηγηθεί κάποιος καυγάς μεταξύ τους.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, ο αστυνομικός δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

Καταθέσεις αναμένεται να δώσουν και συνάδελφοί του, καθώς και πρόσωπο που τον συνάντησε την τελευταία ημέρα πριν εξαφανιστεί και τελικά εντοπιστεί στον Άγιο Δημήτριο από το στίγμα του κινητού του.

Δεν δείχνει εγκληματική ενέργεια η νεκροψία

Το βασικό στοιχείο από τη νεκροψία είναι ότι δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις, εκδορές ή χτυπήματα που να συνδέονται με εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, η έρευνα παραμένει ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις και να αποσαφηνιστεί πλήρως ο μηχανισμός που οδήγησε στον θάνατο του 34χρονου αστυνομικού.