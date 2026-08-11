Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση-μυστήριο στον Άγιο Δημήτριο, όπου εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Δευτέρας, 10 Αυγούστου, ένας αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα με συμβατικές πινακίδες.

Ο αστυνομικός, που βρέθηκε στη διασταύρωση της οδού Πικροδάφνης με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών και αναζητούνταν από τα οικεία του πρόσωπα από το πρωί της προηγούμενης ημέρας.

Από τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δεν διαπιστώθηκαν εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο σαφείς απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε επιτόπου τη σορό διαπίστωσε ότι ο θάνατος είχε επέλθει περίπου 10 ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Επίσης, διέκρινε βαρύ πνευμονικό οίδημα και έντονα σημάδια υποξίας (έλλειψη οξυγόνου).

Σημειώνεται ότι ο νεκρός ήταν στη θέση του συνοδηγού και το όχημα κλειδωμένο.

Σύμφωνα με ορισμένες ακόμη πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το κλειδί του οχήματος βρέθηκε μέσα σε αυτό.

Ο αστυνομικός φαίνεται πως είχε καταναλώσει αλκοόλ, καθώς εντοπίστηκε ένα μπουκάλι σχεδόν άδειο.

Οι αστυνομικοί διερευνούν από καταθέσεις να δουν εάν τον απασχολούσε κάτι ή αν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. είχε φύγει από το σπίτι που διαμένει με την επίσης αστυνομικό σύντροφό του στην περιοχή του Νέου Κόσμου το βράδυ της Κυριακής και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Αυτή ήταν που δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας στο Τ.Δ.Ε.Ε. Ακροπόλεως την εξαφάνισή του και μετά από σχεδόν δυόμισι ώρες εντοπίστηκε νεκρός, με το υπηρεσιακό όχημα σταθμευμένο σε υπαίθριο πάρκινγκ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.