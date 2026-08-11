Ποινή φυλάκισης οκτώ ετών επιβλήθηκε από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο που είχε παραπεμφθεί για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης σε βάρος του γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας, Γιώργου Τσιτόγλου.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον ανήλικο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διαφορετική ήταν η απόφαση για τον 16χρονο συγκατηγορούμενό του.

Συγκεκριμένα, μετά και την πρόταση της Εισαγγελέως, ο 16χρονος απαλλάχθηκε από την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και κρίθηκε αθώος.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η μοιραία επίθεση στον τραγουδιστή

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Γιώργου Τσιτόγλου, ο οποίος είχε εντοπιστεί μαχαιρωμένος το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου, στην περιοχή Καμινάδες της Καρδίτσας.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία όταν δύο νεαρά άτομα πήγαν στο σημείο για να τον συναντήσουν. Για λόγους που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας των Αρχών, μεταξύ τους σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και ο τραγουδιστής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μετά την αιματηρή επίθεση, οι δύο νεαροί έφυγαν από την κατοικία. Σημαντικό ρόλο στην πορεία των ερευνών των Αρχών φέρεται να είχε το βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Οι εικόνες από τις κάμερες αποτέλεσαν σημαντικό στοιχείο για την έρευνα και συνέβαλαν στην ταυτοποίηση των δύο νεαρών που είχαν απομακρυνθεί από το σημείο μετά το περιστατικό.