Πληθαίνουν τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα με συμβατικές πινακίδες στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε επιτόπου τη σορό διαπίστωσε ότι ο θάνατος είχε επέλθει περίπου 10 ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Επίσης, διέκρινε βαρύ πνευμονικό οίδημα και έντονα σημάδια υποξίας (έλλειψη οξυγόνου), όμως περισσότερες απαντήσεις θα λάβουμε μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που θα γίνει άμεσα.

Σε ό,τι αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις, που θα έχουν κι αυτές σημαντικές απαντήσεις, καθυστερούν κάποιες εβδομάδες τα αποτελέσματα.

Να θυμίσουμε ότι ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. είχε φύγει από το σπίτι που διαμένει με την επίσης αστυνομικό σύντροφό του στην περιοχή του Νέου Κόσμου το βράδυ της Κυριακής και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Αυτή ήταν που δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας στο Τ.Δ.Ε.Ε. Ακροπόλεως την εξαφάνισή του και μετά από σχεδόν δυόμισι ώρες εντοπίστηκε νεκρός, με το υπηρεσιακό όχημα σταθμευμένο σε υπαίθριο πάρκινγκ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι ο νεκρός ήταν στη θέση του συνοδηγού και το όχημα κλειδωμένο.

Για τον θάνατό του, καθώς έφερε σημάδια στο πρόσωπο που παρέπεμπαν σε χτυπήματα, ενημερώθηκε και η Δ.Α.Ο.Ε. με κλιμάκιο του «ελληνικού FBI» να μεταβαίνει κι αυτό στο σημείο για να συνδράμει στις έρευνες.

«Είναι ένα περιστατικό το οποίο μας έχει σοκάρει όλους. Βρέθηκε αργά χθες το βράδυ, κοντά στα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, νεκρός σε ένα υπηρεσιακό όχημα και υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Ξεκίνησε αμέσως η έρευνα των αστυνομικών υπηρεσιών, μια έρευνα από διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες και από την Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος και από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για να εξαχθούν τα συμπεράσματα αυτού του θανάτου. Το κρίσιμο είναι και η μακροσκοπική εξέταση του χώρου, δηλαδή αυτό που προβληματίζει ότι ήταν το αυτοκίνητο κλειδωμένο, το υπηρεσιακό όχημα, ότι καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Κάποιες εκδορές που βρέθηκαν πάνω στα χέρια και στον λαιμό. Η κατάσταση ενδεχομένως θα εξεταστεί, το πώς βρέθηκε, σε τι κατάσταση ήταν ο ρουχισμός του, τι είχε πάνω του, τι είχε μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό όμως που είναι το πιο κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ακόμα η έρευνα διενεργείται και είναι πολύ νωρίς να έχουμε συμπεράσματα, είναι η ιατροδικαστική εξέταση και οι τοξικολογικές εξετάσεις ιατροδικαστικής ή πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα αναδείξει τα αίτια του θανάτου, τον χρόνο θανάτου. Αν είναι από εγκληματική ενέργεια, αν είναι από παθολογικά αίτια, αν είναι από οτιδήποτε άλλο, θα φανεί. Όπως επίσης και βέβαια οι επαφές οι τηλεφωνικές, το κινητό τηλέφωνο, γιατί από το στίγμα του κινητού ουσιαστικά βρέθηκε. Μετά από την κατάθεση που είχε κάνει η σύντροφός, η οποία έλεγε ότι για πολλές ώρες ήταν εξαφανισμένος και δεν απαντούσε και το έκανε σε ένα όμορο του Τμήματος Ασφαλείας του, της Ακροπόλεως. Είναι ακόμα νωρίς. Περιμένουμε, πραγματικά είναι θλιβερό και να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς», δήλωσε ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, ο οποίος μίλησε στο MEGA.

Ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, ανέφερε: «Πρώτα πρέπει να αποκλειστεί εγκληματική ενέργεια ή κάποια αυτοχειρία. Άρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο πρέπει να λάβει χώρα από τον ιατροδικαστή με την αυτοψία, νεκροψία νεκροτομή. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα εάν πρόκειται για έναν βίαιο θάνατο ή για έναν φαρμακευτικό θάνατο ή αν αποτελεί ένα παθολογικό εντελώς αίτιο, δηλαδή μια αιτία η οποία δεν σχετίζεται ούτε με αυτοχειρία, αλλά ούτε και με εγκληματική ενέργεια. Όλα αυτά θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής, φυσικά πρέπει να γίνουν πρώτα ιστοπαθολογικές και τοξικολογικές, οι οποίες είναι και οι πιο κρίσιμες σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάσεις. Οι αμυχές μπορεί να είναι και εντελώς άσχετες με το περιστατικό. Αυτό θα φανεί από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης».

«Εξωτερικά φαίνεται ότι δεν είχε κάποια μαχαιριά, ούτε κάποιο πυροβολισμό, ας πούμε μια σφαίρα», πρόσθεσε ο κ. Ρήγας.