Η αστυνομική έρευνα στην κατοικία του Σεμπαχατίν Σιρίν αποκάλυψε μεγάλο χρηματικό ποσό, πολύτιμα αντικείμενα, αλλά και οπλισμό, ενώ ο επικεφαλής των οργανωμένων οπαδών της Γαλατασαράι βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες.

Στο επίκεντρο της τουρκικής επικαιρότητας βρίσκεται ο επικεφαλής των UltrAslan, του μεγαλύτερου οργανωμένου συνδέσμου οπαδών της Γαλατασαράι, μετά την αστυνομική επιχείρηση στην κατοικία του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, οι αρχές εντόπισαν περίπου 840.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ η συνολική αξία του χρυσού, των κοσμημάτων και άλλων ξένων νομισμάτων που βρέθηκαν φέρεται να αγγίζει τις 300.000 ευρώ. Η έρευνα διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες και πραγματοποιήθηκε μετά τη σύλληψη του Σεμπαχατίν Σιρίν.

Ο ίδιος φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη μεταπώληση εισιτηρίων στη «μαύρη αγορά», υπόθεση για την οποία ο πρόεδρος της Γαλατασαράι είχε καταθέσει καταγγελία το 2024. Παράλληλα, ερευνάται για διατάραξη της τάξης σε αθλητικές εγκαταστάσεις και για δημόσια διάδοση ψευδών πληροφοριών.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικές αρχές φέρεται να εντόπισαν επίσης πιστόλι, πυρομαχικά και αλεξίσφαιρα γιλέκα, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα στην υπόθεση.

Το όνομα του Σιρίν είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα και τις προηγούμενες ημέρες, καθώς μέσω του λογαριασμού του στο X είχε επιτεθεί δημόσια στον υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ. Ο επικεφαλής των UltrAslan είχε υποστηρίξει ότι υπάρχει «μια ομάδα μέσα στο κράτος» που επιδιώκει να ευνοήσει τη Φενέρμπαχτσε.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των τουρκικών αρχών και αναμένεται να εξελιχθεί δικαστικά, ενώ οι αποκαλύψεις από την έρευνα έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα.