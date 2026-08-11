Έκκληση για αυξημένη προσοχή από τους πολίτες ενόψει του δύσκολου Σαββατοκύριακου του Δεκαπενταύγουστου απευθύνει ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ο ίδιος μιλώντας στο ΕΡΤnews το πρωί της Τρίτη 11 Αυγούστου, αναφέρθηκε στην ανάγκη να περιοριστούν οι ενάρξεις πυρκαγιών, τονίζοντας ότι μεγάλο μέρος αυτών συνδέεται με ανθρώπινες ενέργειες και παραλείψεις. «Πρέπει όλοι να μειώσουμε τις ενάρξεις πυρκαγιών», καθώς μια πυρκαγιά που ξεκινά υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε καταστροφική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα αίτια των πυρκαγιών και στην ατομική ευθύνη, υπογραμμίζοντας ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει δώσει μεγάλη έμφαση στη διερεύνηση και ανάδειξη των αιτιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 90% των περιστατικών αποδίδεται σε αμέλεια, ενώ το 10% σε πρόθεση, ενώ σημαντικό μέρος καταλαμβάνουν δραστηριότητες όπως οι θερμές εργασίες, οι ηλεκτροσυγκολλήσεις και η χρήση εργαλείων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, όπως ανέφερε, και στις καύσεις χόρτων, στα γεωργικά μηχανήματα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και σε δραστηριότητες όπως η χρήση βεγγαλικών και το κάπνισμα.

«Υπό αυτές τις συνθήκες και υπό αυτές τις θερμοκρασίες και τους ανέμους είναι αδιανόητο να συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά για τις καύσεις χόρτων και τις θερμές εργασίες.

Ο Κώστας Τσίγκας αναφέρθηκε και στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές. Όπως είπε, οι συλλήψεις ανέρχονται σε 272, ενώ έχουν βεβαιωθεί 677 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

«Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζουν τη νομοθεσία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και πραγματοποιούνται συλλήψεις, καθώς η νομοθεσία «πρέπει να τηρείται για όλους».

«Η πράξη του ενός επηρεάζει τη ζωή, την περιουσία και τον φυσικό πλούτο της πατρίδας και όλων», ανέφερε, εξηγώντας ότι μια πυρκαγιά μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για το άτομο που την προκαλεί, αλλά και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, ο Κώστας Τσίγκας εξήγησε ότι τα ισχυρά μελτέμια και οι υψηλές θερμοκρασίες αποτυπώνονται στον χάρτη επικινδυνότητας, ο οποίος καταρτίζεται με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα. Όπως τόνισε, ο χάρτης πρέπει να αποτελεί οδηγό για τη συμπεριφορά όλων των πολιτών και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ώστε να αποφεύγονται πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά.

Ενόψει του Σαββατοκύριακου του Δεκαπενταύγουστου, όταν αναμένονται ισχυροί άνεμοι, ο Κώστας Τσίγκας απηύθυνε νέα έκκληση για αυξημένη προσοχή.

«Θα πρέπει να αφήσουμε κάποιες δουλειές 15-20 μέρες πιο πίσω, να μειωθεί ο χάρτης επικινδυνότητας», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται, όπου επιτρέπεται, σε ώρες και συνθήκες που μειώνουν τον κίνδυνο, με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς ο περιορισμός των ίδιων των ενάρξεων είναι καθοριστικός για να μην εξελίσσονται μικρά περιστατικά σε μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές.