Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 11 Αυγούστου στην περιοχή του Μαραθιά στη Ζάκυνθο, μετά την άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Καθοριστική για την εξέλιξη της φωτιάς ήταν η επέμβαση των εναέριων μέσων, με αεροσκάφη και ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Την ίδια ώρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από όχημα τύπου buggy που κινούνταν στην περιοχή. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με το imerazante.gr.