Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην Αξό Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Λιβάδας και καίει χορτολιβαδική έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση και τον περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη επέκτασή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς ή για το αν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.