Φωτιά στο Νότιο Πήλιο ξέσπασε στην περιοχή Πάου, θέτοντας σε ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές.

Η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης, καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Παού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Η ειδοποίηση εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων και των επισκεπτών του οικισμού, προκειμένου να παραμείνουν σε εγρήγορση έως ότου οριοθετηθεί το μέτωπο.