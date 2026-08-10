Τις πιο ακραίες και σκοτεινές σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό του όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη διάλυση της οικογένειάς του μετά το διαζύγιο με την Αντζελίνα Τζολί, περιέγραψε ο Μπραντ Πιτ, παραδεχόμενος ότι υπήρξε διάστημα κατά το οποίο αναζήτησε διέξοδο στην αυτοχειρία.

Η οριακή εμπειρία και η ανάγκη για ανακούφιση

Δέκα χρόνια αφότου μπήκε τέλος στον γάμο του, ο Μπραντ Πιτ παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Esquire, όπου μίλησε ανοιχτά για τη συναισθηματική πίεση που βίωσε.

Αναφερόμενος σε εκείνη τη φάση της ζωής του, δήλωσε:

«Ποτέ δεν είχα αυτοκτονικές τάσεις εκτός από μια μικρή περίοδο. Και σε αυτή τη μικρή περίοδο, απλώς σκεφτόμουν – απλά δεν μπορούσα – απλά δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός που – δεν επρόκειτο να δράσω, αλλά μπορούσα να νιώσω – μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου και ένιωσα σαν ανακούφιση».

Συνεχίζοντας την αφήγησή του για τη συναισθηματική του κατάσταση, πρόσθεσε:

«Και σκέφτηκα “Ω, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω” καταλαβαίνω την αυτοκτονία, με την έννοια ότι είναι απλώς ανακούφιση. Είναι απλώς η αναζήτηση ανακούφισης από τον πόνο. Αλλά πιστεύω επίσης ότι έχουμε απίστευτα ένστικτα επιβίωσης. Και για μένα, αυτό αμέσως άρχισε να ενεργοποιείται, αλλά ήταν απλώς…».

Παράλληλα, ο Μπραντ Πιτ συμπλήρωσε με νόημα:

«Αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο. Και μιλάς με κάποιον που κέρδισε το λαχείο».

Η αναφορά στα οικογενειακά ζητήματα

Σε ερώτηση σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την οριακή κατάσταση, ο Μπραντ Πιτ απέδωσε την πίεση σε εσωτερικά θέματα, αποφεύγοντας να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

«Οικογενειακά θέματα. Θα μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι», αρκέστηκε να αναφέρει.

Από την πλευρά της, η πλευρά της Αντζελίνα Τζολί δεν τοποθετήθηκε άμεσα, παρά την επικοινωνία που είχε το Page Six για κάποιο σχόλιο.

Το χρονικό της δικαστικής διαμάχης

Η σχέση των δύο πρωταγωνιστών της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» ολοκληρώθηκε το 2016, όταν υποβλήθηκε η αίτηση διαζυγίου με αίτημα την αποκλειστική επιμέλεια των έξι παιδιών τους: του 25χρονου Maddox, του 22χρονου Pax, της 21χρονης Zahara, της 20χρονης Shiloh και των 18χρονων διδύμων Vivienne και Knox.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης, οι νομικοί εκπρόσωποι της πλευράς της ηθοποιού ισχυρίστηκαν ότι κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε ιδιωτικό αεροσκάφος το 2016, ο Μπραντ Πιτ εκδήλωσε βίαιη συμπεριφορά προς τα παιδιά.

Η έρευνα που διενήργησε το FBI δεν οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του, ωστόσο ορισμένα από τα παιδιά έχουν κινηθεί νομικά για την αφαίρεση του επωνύμου του.