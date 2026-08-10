Πυρόπληκτες χελώνες από τον Κουβαρά άρχισαν να φτάνουν στην ΑΝΙΜΑ, με ορισμένες από αυτές να βρίσκονται, δυστυχώς, σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής γνωστοποίησε το βράδυ της Δευτέρας ότι παρέλαβε ζώα που διασώθηκαν από την πυρόπληκτη περιοχή και ξεκίνησε άμεσα η αξιολόγηση και η περίθαλψή τους.

«Μόλις έφτασαν πυρόπληκτες χελώνες από τον Κουβαρά. Μερικές πολύ άσχημα δυστυχώς», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΑΝΙΜΑ στην ανάρτησή της.

Σε όλα τα πυρόπληκτα ζώα που φτάνουν στον Σταθμό πραγματοποιούνται αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, ώστε οι άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ να αποκτούν άμεσα εικόνα για την κατάσταση του οργανισμού τους και να προσαρμόζουν ανάλογα την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο μικρό εργαστήριο που διαθέτει πλέον ο σταθμός, χάρη σε δωρεά του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – ΟΦΥΠΕΚΑ, όπως σημειώνει η ίδια η ΑΝΙΜΑ.

Γιατί οι χελώνες πληρώνουν τόσο βαρύ τίμημα στις φωτιές

Οι χερσαίες χελώνες συγκαταλέγονται στα συχνότερα θύματα των δασικών πυρκαγιών, καθώς η περιορισμένη ταχύτητα μετακίνησής τους δεν τους επιτρέπει να απομακρυνθούν εγκαίρως όταν οι φλόγες εξαπλώνονται γρήγορα.

Η ίδια η ΑΝΙΜΑ, με βάση την εμπειρία της από προηγούμενες μεγάλες πυρκαγιές, επισημαίνει ότι οι χελώνες είναι από τα ζώα που εντοπίζονται συχνότερα μέσα στις καμένες εκτάσεις.

Ακόμη και όταν καταφέρνουν να επιβιώσουν από το πέρασμα της φωτιάς, όμως, ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει.

Τα ζώα μπορεί να έχουν υποστεί εγκαύματα στο κέλυφος και στα άκρα, ενώ η έκθεσή τους στον πυκνό καπνό μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις η αποκατάστασή τους απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς ιδιαίτερα τα εγκαύματα μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και περισσότερο για να επουλωθούν.

Πάνω από 90 πυρόπληκτες χελώνες είχαν επιστρέψει στη φύση

Η ΑΝΙΜΑ έχει μεγάλη εμπειρία στην περίθαλψη χελωνών που έχουν διασωθεί από καμένες περιοχές.

Μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική το καλοκαίρι του 2024, περισσότερο από 90 χελώνες – κυρίως κρασπεδοχελώνες – είχαν μεταφερθεί για περίθαλψη με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Αφού ολοκλήρωσαν την αποκατάστασή τους, επανεντάχθηκαν στη φύση, με τις συντεταγμένες των σημείων όπου είχαν αρχικά εντοπιστεί να έχουν διατηρηθεί ώστε τα ζώα να επιστρέψουν στις περιοχές προέλευσής τους. Ορισμένες χρειάστηκε να παραμείνουν υπό φροντίδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακριβώς επειδή τα τραύματα από τη φωτιά επουλώνονταν αργά.

Αντίστοιχη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί και για πυρόπληκτες μεσογειακές χελώνες από την Εύβοια, οι οποίες επίσης παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα. Σχεδόν όλες κατάφεραν τελικά να αναρρώσουν και να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η περίθαλψη των ζώων από τον Κουβαρά μόλις ξεκίνησε

Για τις χελώνες που έφτασαν τώρα από τον Κουβαρά, το πρώτο κρίσιμο βήμα είναι η πλήρης αξιολόγηση της κατάστασής τους.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιτρέπουν στους ειδικούς να εντοπίσουν προβλήματα που δεν είναι απαραίτητα ορατά εξωτερικά, ενώ παράλληλα αξιολογούνται η σοβαρότητα των εγκαυμάτων, η αφυδάτωση και η γενικότερη κατάσταση κάθε ζώου.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει πόσες από τις πυρόπληκτες χελώνες θα χρειαστούν μακρόχρονη περίθαλψη και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στη φύση.

Για ορισμένες, όπως προειδοποιεί ήδη η ΑΝΙΜΑ, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Για όσες όμως καταφέρουν να ανακάμψουν, ο τελικός στόχος παραμένει ο ίδιος: η επιστροφή τους στο φυσικό περιβάλλον από το οποίο απομακρύνθηκαν εξαιτίας της φωτιάς.