Ο Ολυμπιακός έχει μεταβεί στην Ολλανδία για να πάρει μόνο την πρόκριση στην αυριανή αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Αυτό επεσήμανε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας παράλληλα πως η ομάδα θέλει να δώσει χαρά στους φιλάθλους της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ελ Κααμπί στην συνέντευξη Τύπου:

«Φυσικά και σκέφτομαι το γκολ. Το σκεφτόμαστε. Έχουμε έρθει εδώ για τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Εάν χρειαστεί παράταση θα το κάνουμε ή εάν χρειαστούν πέναλτι το ίδιο.

Τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα παιχνίδια. Μπορεί να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Είμαστε εδώ. Να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για δώσουμε χαρά σε εμάς και στους φιλάθλους μας αλλά και στην ομάδα».

Για τις δυο ομάδες που μένουν σπάνια στο μηδέν και εάν θα έχει ομοιότητες το ματς αυτό με το πρώτο: «Σκέφτομαι ότι θα είναι παρεμφερές. Θα είναι παρόμοιο με το πρώτο. Ο αντίπαλός μας έχει ποιότητα και παίζει με κοντινές πάσες και γρήγορο ποδόσφαιρο.

Έχουμε και εμείς την ποιότητά μας και τα όπλα μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε αύριο γιατί θέλουμε την πρόκριση. Είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να σκοράρει. Να σκοράρουμε πρώτοι για να πάρουμε την πρόκριση».

Για το γήπεδο της Ναϊμέγκεν: «Είναι ένα μικρό γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Ξεχνάμε το πού βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας».