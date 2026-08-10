Ισχυρός σεισμός έπληξε τη δυτική Κολομβία το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας ζημιές σε κτήρια, αναφορές για τραυματισμούς και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε αρκετές πόλεις της χώρας.

Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο τεσσάρων ακόμη ατόμων στο διαμέρισμα Τσόκο, στα βορειοδυτικά της Κολομβίας, όπως επιβεβαίωσε η τοπική κυβερνήτης, Νούμπια Καρολίνα Κόρδοβα-Κούρι. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μανισάλες.

O αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 69, συμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εκτός από τους προαναφερθέντες θανάτους, σύμφωνα με πληροφορίες, 27 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο διαμέρισμα Βάγιε ντε Κάουκα, όπου βρίσκεται η Κάλι, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας. Τουλάχιστον 18 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Περέιρα, όπως ανέφερε επίσης ο δήμαρχος της πόλης, Μαουρίσιο Σαλαζάρ.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, η δόνηση είχε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσοκό, και εστιακό βάθος περίπου 107 χιλιομέτρων. Το Reuters μεταδίδει ότι ο σεισμός προκάλεσε τραυματισμούς και σημαντικές δομικές ζημιές, κυρίως στις δυτικές περιοχές της χώρας.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, όπου κτήρια ταρακουνήθηκαν και πολίτες βγήκαν στους δρόμους. Σύμφωνα με το Associated Press, ο σεισμός έγινε αισθητός και στο γειτονικό Εκουαδόρ.

Empiezan a llegar reportes de los estragos del temblor en Cali. pic.twitter.com/Nawv3cetlb — Entérate Cali (@EnterateCali) August 10, 2026

Καταρρεύσεις κτηρίων στο Κάλι

Η νεότερη και πιο ανησυχητική εξέλιξη αφορά τις αναφορές για καταρρεύσεις κτηρίων στο Κάλι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα και πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, στην πόλη καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια.

Ο δήμαρχος του Κάλι, Αλεχάντρο Εντέρ, ανέφερε ότι τουλάχιστον 20 κτήρια κατέρρευσαν μετά τον σεισμό, ενώ η πόλη ζήτησε τη συνδρομή ομάδων από τη Μπογκοτά και το Μεντεγίν για να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Το El País μετέδωσε ότι στην πόλη αναφέρθηκαν δομικές καταρρεύσεις, μεταξύ των οποίων σε ξενοδοχείο και σε αρτοποιείο, καθώς και διακοπές σε βασικές υπηρεσίες.

Footage from Cali, Colombia, appears to show several buildings collapsing after a powerful 7.4-magnitude earthquake (Terremoto) struck the region. pic.twitter.com/24Uky6NtYV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2026

Ζημιές σε αεροδρόμια και αναστολή πτήσεων

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές, καθώς, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε έξι αεροδρόμια.

Πρόκειται για τα αεροδρόμια σε Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα, τα οποία ανέστειλαν τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται πτήσεις.

BREAKING – Powerful earthquake rocks Colombia: geological agency pic.twitter.com/wR6YbsCJ8s — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 10, 2026

Διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι οι αρχές βρίσκονται σε διαδικασία αποτίμησης των ζημιών, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης και οι έλεγχοι σε υποδομές συνεχίζονται.

Τραυματίες και μεγάλες ζημιές στο Τσοκό

Η επαρχία Τσοκό φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο των συνεπειών του σεισμού.

Η κυβερνήτης της περιοχής, Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα-Κούρι, ανέφερε ότι υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Κιμπντό.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στο διαμέρισμα του Τσοκό. Ανησυχούμε για μετασεισμούς», δήλωσε, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει αξιολόγηση των ζημιών και ότι αναμένεται η πρώτη επίσημη αναφορά.

BREAKING : First footage coming from Choco Colombia earthquake pic.twitter.com/JLRFT0JLxs — World Updates (@Updatesofwworld) August 10, 2026

Το Reuters μεταδίδει ότι η Κιμπντό υπέστη σημαντικές ζημιές, ενώ οι αρχές της Κολομβίας και η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για την πλήρη αποτίμηση της κατάστασης.

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τσουνάμι

Παρά την ισχυρή δόνηση, το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τσουνάμι.

Η πληροφορία αυτή μεταδόθηκε και από διεθνή μέσα, τα οποία επισημαίνουν ότι, αν και ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, μέχρι στιγμής η κύρια ανησυχία αφορά τις καταρρεύσεις, τις ζημιές σε υποδομές και τους πιθανούς εγκλωβισμούς.

#URGENTE. Fuerte temblor acaba de sacudir a varias ciudades del país. 6.4 en la escala Richter pic.twitter.com/rCdgjUKiiQ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

Χωρίς πρώτες αναφορές για μεγάλες ζημιές σε Μπογκοτά και Μεντεγίν

Στη Μπογκοτά, ο σεισμός έγινε αισθητός σε κτήρια, ωστόσο ο δήμαρχος της πρωτεύουσας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν προκαταρκτικές αναφορές για σημαντικές ζημιές.

Αντίστοιχα, ο δήμαρχος του Μεντεγίν δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας.

Η εικόνα, ωστόσο, παραμένει ρευστή, καθώς οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους σε κτήρια, δρόμους, αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές.

JUST IN: 7.4 M earthquake hits Colombia’s San José del Palmar pic.twitter.com/Bd3VfIruYe — Rapid Report (@RapidReport2025) August 10, 2026

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώνονται κυρίως στις περιοχές όπου υπάρχουν αναφορές για καταρρεύσεις και εγκλωβισμένους.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τραυματισμούς και σημαντικές ζημιές, χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημος συνολικός απολογισμός για νεκρούς.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς τα σωστικά συνεργεία αναζητούν ανθρώπους κάτω από συντρίμμια, ενώ οι σεισμολόγοι και οι αρχές Πολιτικής Προστασίας προειδοποιούν για τον κίνδυνο μετασεισμών.