Μπορεί τα κρατικά «φέσια» να κατέβασαν ταχύτητα τον Ιούνιο του 2026, όμως το Δημόσιο εξακολουθεί να κουβαλά έναν λογαριασμό δισεκατομμυρίων προς την αγορά και τους φορολογούμενους. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές περιορίστηκαν στα 2,762 δισ. ευρώ, με τα νοσοκομεία να καταγράφουν τη μεγαλύτερη μείωση, αλλά η εικόνα αλλάζει όταν προστεθούν οι επιστροφές φόρων που παραμένουν στα συρτάρια. Τότε, οι συνολικές εκκρεμότητες ξεπερνούν τα 3,55 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες σε σχέση με το τέλος του 2025.

Νοσοκομεία ο «μεγάλος ασθενής»

Παρά τη σημαντική μείωση των οφειλών τους, τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να κρατούν τα πρωτεία στα κρατικά «φέσια». Τον Ιούνιο χρωστούσαν 1,305 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, έναντι 1,519 δισ. ευρώ τον Μάιο. Μέσα σε έναν μήνα κατάφεραν να περιορίσουν τις οφειλές τους κατά 214 εκατ. ευρώ, ενώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 η μείωση φθάνει τα 92 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκαν οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Έφθασαν τα 715 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο και κατά 49 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2025. Σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων συνδέεται με καθυστερήσεις στην έκδοση επικουρικών συντάξεων.

Στους Δήμους και τις Περιφέρειες, τα ληξιπρόθεσμα χρέη διαμορφώθηκαν στα 333 εκατ. ευρώ. Μπορεί να μειώθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα, ωστόσο παραμένουν κατά 153 εκατ. ευρώ υψηλότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Αύξηση παρουσίασαν και τα χρέη των νομικών προσώπων του Δημοσίου, τα οποία έφθασαν τα 243 εκατ. ευρώ από 236 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Σε σχέση με το τέλος του 2025 έχουν αυξηθεί κατά 35 εκατ. ευρώ. Τα υπουργεία εμφανίζουν συνολικές οφειλές 175 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 64 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και 66 εκατ. ευρώ στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Την ίδια ώρα, αντί να υποχωρήσουν, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων πήραν την ανηφόρα. Τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 69 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 788 εκατ. ευρώ, από 719 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Από το συνολικό ποσό, 203 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, 467 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 109 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και 8 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιστροφές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για περισσότερες από 90 ημέρες. Το ποσό τους ανέρχεται σε 234 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 149 εκατ. ευρώ δεν έχουν ακόμη καταβληθεί λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή επειδή οι φορολογικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τους δικαιούχους. Η ΑΑΔΕ βρίσκεται έτσι σε αναζήτηση χιλιάδων φορολογουμένων, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία και να ξεμπλοκάρουν οι επιστροφές. Τα υπόλοιπα 554 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που εκκρεμούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.