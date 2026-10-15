Με ένα προσωπικό μήνυμα αποχαιρέτισε ο Γιάννης Ζουγανέλης την Μπέτυ Βαλάση, αποκαλύπτοντας ότι τους συνέδεαν όχι μόνο η θεατρική συνεργασία, αλλά και η κουμπαριά. Η ηθοποιός, που αγαπήθηκε ως «Λωξάντρα» στην ομώνυμη σειρά της ΕΡΤ, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στο Instagram. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ζουγανέλης δημοσίευσε βίντεο μιλώντας για την απώλεια και την παρακαταθήκη της.

«Γεια σας. Είμαι στο αυτοκίνητο, αλλά σε ακινησία. Η ακινησία που έχω δεν έχει σχέση με το ότι δεν οδηγώ. Είναι ακινησία της καρδιάς και της ψυχής μου. Θέλω να σας πληροφορήσω, γιατί πρέπει να τα λέμε κι αυτά… Έφυγε η Μπέτυ Βαλάση, η κουμπάρα μου. Με ενημέρωσε ο γιος της», είπε.

«Με τίμησε παίζοντας μαζί μου στο θέατρο»

Ο ηθοποιός στάθηκε στον χαρακτήρα της και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη ζωή και τους ανθρώπους.

«Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι συνάδελφοι, να ζήσουν και να έχουν την ευαισθησία, τη συμπαράσταση, την προοδευτικότητα, την πίστη που είχε στη ζωή. Εξαιρετική συνάδελφος. Με τίμησε παίζοντας μαζί μου στο θέατρο, μαζί με εμάς εννοώ όλους αυτούς που παίξαμε μαζί», ανέφερε.

«Δονούμαι στη σκέψη ότι φεύγουν άνθρωποι που πρόσφεραν στην Ελλάδα τόσα. Και το λέω, το ανακοινώνω με βαθιά ταπεινότητα και βαθιά υπόκλιση και στον βίο της και στο ότι μας έχει αφήσει παρακαταθήκη», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, απευθύνθηκε στον γιο και το εγγόνι της: «Νικόλα μου, να έχεις την ευχή της και γιε μου γλυκέ, το εγγονάκι της κι εσύ το ίδιο και παραπάνω, γιατί εσύ είσαι το μέλλον. Ευχαριστώ».