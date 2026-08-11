Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα οχήματος σε αυτοκινητόδρομο της Νέας Υόρκης, όταν ένα μεγάλο φορτηγό προσέκρουσε σε γέφυρα, ανατράπηκε και κατέληξε να σύρεται στο οδόστρωμα, την ώρα που διερχόμενοι οδηγοί προσπαθούσαν να αποφύγουν τα συντρίμμια.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 12:20 το μεσημέρι της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο I-87, στο ύψος του South Nyack. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα τοποθετημένη σε απορριμματοφόρο της AAA Carting που κινούνταν στο σημείο.

Στο βίντεο φαίνεται η νταλίκα να κινείται στη μεσαία λωρίδα και, λίγο πριν από τη γέφυρα της South Broadway, ο οδηγός να επιχειρεί να φρενάρει.

Λίγες στιγμές αργότερα, το πάνω μέρος του οχήματος χτύπησε στο κάτω τμήμα της γέφυρας. Από τη σφοδρή πρόσκρουση εκτοξεύθηκαν κομμάτια στο οδόστρωμα, ενώ η νταλίκα ανασηκώθηκε στις δεξιές ρόδες της και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Dashcam video shows a tractor-trailer striking an overpass and overturning on the southbound #NewYork State Thruway in Nyack. pic.twitter.com/Uj17ICTMkG — AugustinBrian🇺🇸 (@AugustinBrian3) August 11, 2026

Πανικός στον αυτοκινητόδρομο

Το βαρύ όχημα συνέχισε να κινείται συρόμενο στο πλάι για αρκετή απόσταση, πριν τελικά ακινητοποιηθεί, καταλαμβάνοντας τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που ακολουθούσαν αναγκάστηκαν να φρενάρουν απότομα και να αλλάξουν πορεία για να αποφύγουν τόσο την αναποδογυρισμένη νταλίκα όσο και τα συντρίμμια που είχαν διασκορπιστεί στον δρόμο.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο 50χρονος οδηγός της νταλίκας, Περνέλ Χάρις, δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Ένα ακόμη άτομο, το οποίο βρισκόταν σε Toyota σταματημένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης κοντά στη γέφυρα, απομακρύνθηκε από το σημείο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η σοβαρότητα των τραυμάτων του δεν έγινε γνωστή, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν κινδύνευε η ζωή του.

Πρόστιμο στον οδηγό

Στον οδηγό της νταλίκας βεβαιώθηκε παράβαση επειδή οδηγούσε όχημα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο ύψος, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος εξακολουθούν να διερευνώνται.

Μετά το τροχαίο έκλεισαν δύο λωρίδες του I-87, προκειμένου τα συνεργεία να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να καθαρίσουν το οδόστρωμα.

Η συγκεκριμένη γέφυρα έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοιο περιστατικό, καθώς είχε χτυπηθεί από όχημα και το 2023.