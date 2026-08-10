Ισχυρός σεισμός συγκλόνισε την Κολομβία, με το επίκεντρο του σεισμού να είναι στην επαρχία Τσόκο στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές του Ειρηνικού.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στο Κάλι, καθώς και στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) έδωσε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς και το εστιακό του βάθος στα 115 χλμ.

Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέτρησε τον σεισμό σε 7,1 βαθμούς και το εστιακό του βάθος περίπου στα 100 χλμ. Πρόσθεσε ότι δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσόκο της δυτικής Κολομβίας. Κτίρια στη Μπογοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας ο σεισμός έχει μέγεθος 6,6 βαθμούς.

Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

WATCH: Panicked residents run for safety as buildings shake and debris falls in Cali, Colombia, following the powerful 7.4M earthquake near San José del Palmar. https://t.co/kC49FaahOZ — Scope Report (@ScopeReportLive) August 10, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters δήλωσε ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα πρωινή ώρα συγκλόνισε την πρωτεύουσα Μπογοτά.

BREAKING : This is the current situation in colombia following devastating earthquake. pic.twitter.com/qLwjl7tVAB — World Updates (@Updatesofwworld) August 10, 2026

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσόκο της δυτικής Κολομβίας. Κτίρια στη Μπογκοτά εκκενώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.

Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) δήλωσε ότι ο σεισμός στις 7:34 π.μ. είχε μέγεθος 6,6 βαθμών και εστιακό βάθος 79 χλμ., προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές για να διαπιστώσει πιθανές ζημιές.