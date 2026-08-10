Στους 6.301 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Οι δύο ισχυρές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Τον νέο απολογισμό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες, καθώς οι συνέπειες της πρωτοφανούς καταστροφής εξακολουθούν να βαραίνουν τη Βενεζουέλα.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, την περασμένη Δευτέρα, έκανε λόγο για 6.301 νεκρούς.

Περισσότεροι από 73.000 τραυματίες έχουν δεχθεί ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία, ενώ το 23% των ερειπίων έχει απομακρυνθεί από τις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες έχει υποσχεθεί ότι θα παραδοθούν σε σεισμοπαθείς 4.000 νέες κατοικίες μέσα στη χρονιά και άλλες 10.000 το 2027.