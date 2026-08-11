Μια απίστευτη ανατροπή είχε η υπόθεση που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών στην Αυστραλία, όταν μέσα σε βαλίτσα στην άκρη επαρχιακού δρόμου εντοπίστηκε κάτι που αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν η σορός γυναίκας.

Η μακάβρια, όπως φαινόταν αρχικά, ανακάλυψη έγινε την Κυριακή στην περιοχή Oallen της Νέας Νότιας Ουαλίας, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Goulburn. Δύο άνδρες που είχαν βγει για βόλτα το Σαββατοκύριακο σταμάτησαν στην περιοχή και εντόπισαν τη βαλίτσα στην άκρη του δρόμου.

Όταν κοίταξαν στο εσωτερικό της, πίστεψαν ότι βρίσκονταν μπροστά σε ανθρώπινα λείψανα και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντιμετώπισαν εξαρχής την υπόθεση ως πιθανό ύποπτο θάνατο, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας τις προβλεπόμενες έρευνες.

Η ανατροπή μετά την εξέταση

Η βαλίτσα μεταφέρθηκε στο εργαστήριο Ιατροδικαστικής για λεπτομερή εξέταση. Εκεί αποκαλύφθηκε ότι το αντικείμενο που είχε προκαλέσει τον συναγερμό δεν ήταν ανθρώπινη σορός, αλλά μια εξαιρετικά αληθοφανής κούκλα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κούκλα φορούσε ρούχα, είχε μαλλιά και piercing στη μύτη, ενώ στο σώμα της υπήρχαν σημάδια που έμοιαζαν με μώλωπες και εκδορές.

Η ρεαλιστική εμφάνισή της ήταν τέτοια ώστε τόσο οι πολίτες που τη βρήκαν όσο και οι αστυνομικοί που έφτασαν αρχικά στο σημείο θεώρησαν ότι επρόκειτο για νεκρή γυναίκα.

«Καμία απολύτως μετάνοια» για την κινητοποίηση

Η επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή, Λίντα Μπράντμπερι, υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι Αρχές την υπόθεση, εξηγώντας ότι έπρεπε να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να μη χαθούν πιθανά στοιχεία από έναν ενδεχόμενο τόπο εγκλήματος.

Όπως τόνισε, οι αστυνομικοί δεν είχαν «καμία απολύτως μετάνοια» για την έκταση της επιχείρησης, καθώς προτεραιότητα ήταν να διαφυλαχθεί ο χώρος μέχρι να διαπιστωθεί με βεβαιότητα τι ακριβώς περιείχε η βαλίτσα.

Οι έρευνες για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία σταμάτησαν μετά τα αποτελέσματα της εγκληματολογικής εξέτασης, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν ανθρώπινα λείψανα.