Τη θλίψη του για τα θύματα του ισχυρού σεισμού που έπληξε την Κολομβία εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται ακούραστα επί τόπου.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στους τραυματίες, σε όλους όσοι επλήγησαν και στα σωστικά συνεργεία που εργάζονται ακούραστα επί τόπου», αναφέρει το ΥΠΕΞ.