Τραγική κατάληξη είχε η οικογενειακή εκδρομή μιας 16χρονης Βρετανίδας στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν το τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαινε τυλίχθηκε στις φλόγες επιστρέφοντας από το δημοφιλές νησί Saona.

Η Abbie Lainton, από το Swindon του Wiltshire, τραυματίστηκε σοβαρά στο περιστατικό της 27ης Ιουλίου και πέθανε στο νοσοκομείο τρεις ημέρες αργότερα, στις 30 Ιουλίου. Δύο από τα αδέλφια της τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά.

Βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν μετά το δυστύχημα δείχνουν το σκάφος να έχει παραδοθεί στις φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από τη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το τουριστικό σκάφος επέστρεφε από εκδρομή στο νησί Saona προς την περιοχή Bayahibe, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

@redesdelnordestetiktok SUCESOS EMBARCACION SE INCENDIA EN ISLA SAONA; REPORTAN AL MENOS 12 HERIDOS *11 de los afectados fueron llevados al Centro Médico Central Romana, mientras que una persona fue trasladada a la Clínica Canela.* De manera preliminar, al menos 12 personas resultaron heridas la tarde de este lunes durante el incendio de una embarcación ocurrido frente a Playa Viva, en la zona de El Abanico, próxima a Isla Saona. Según los reportes iniciales, 11 de los afectados fueron llevados al Centro Médico Central Romana, mientras que una persona fue trasladada a la Clínica Canela. Ambos centros de salud están ubicados en la provincia La Romana. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio, así como la identidad de los lesionados y su condición. Las autoridades y los organismos de respuesta continúan en la zona atendiendo la emergencia y recopilando información sobre el incidente. El caso permanece en desarrollo, por lo que las cifras de lesionados y demás detalles podrían variar conforme avancen las investigaciones por parte de las autoridades. Redes del Nordeste #RedesDelNordeste Apegados Siempre a la Verdad !!! ♬ sonido original – redesdelnordeste

Περίπου 35 άνθρωποι επέβαιναν στο σκάφος

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 35 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουρίστες και μέλη του πληρώματος, βρίσκονταν πάνω στο σκάφος όταν σημειώθηκε η έκρηξη και ξέσπασε η φωτιά, περίπου στις 16:30 τοπική ώρα.

Τα πρώτα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για τουλάχιστον 12 τραυματίες, όμως μεταγενέστερος απολογισμός, που επικαλέστηκε στοιχεία από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανέφερε 23 τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα. Από αυτούς, 16 μεταφέρθηκαν στο Central Romana Medical Center και επτά στην Canela I Hospital, στη La Romana.

Άλλα βρετανικά δημοσιεύματα ανεβάζουν τον αριθμό των τραυματιών στους 24, χωρίς ωστόσο αυτός ο αριθμός να έχει επιβεβαιωθεί από τις τοπικές επίσημες πηγές.

Οι πρώτοι που έσπευσαν για βοήθεια ήταν επιβάτες άλλων σκαφών που βρίσκονταν στην περιοχή. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας, το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης, οι υγειονομικές υπηρεσίες, το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας και η τουριστική αστυνομία.

Επιβάτες περιγράφουν μια ξαφνική έκρηξη

Άνθρωποι που επέβαιναν στο σκάφος περιέγραψαν μια εξαιρετικά γρήγορη εξέλιξη των γεγονότων.

Η Gisell Segovia, η οποία ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της Navin Torres, ανέφερε ότι θυμάται να ακούει έναν δυνατό κρότο και αμέσως μετά επιβάτες και τμήματα του σκάφους να εκτινάσσονται, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν. Ο σύζυγός της περιέγραψε ότι το μπροστινό μέρος του σκάφους εξερράγη και μέσα σε δευτερόλεπτα οι φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται.

Η ακριβής αιτία της έκρηξης και της φωτιάς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως. Οι αρμόδιες αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.



Πέθανε τρεις ημέρες αργότερα

Η Abbie μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το δυστύχημα, όμως υπέκυψε στα τραύματά της στις 30 Ιουλίου.

Δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου αναφέρουν ότι είχε υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα, ωστόσο οι ακριβείς ιατρικές λεπτομέρειες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από επίσημη υγειονομική αρχή.

Τα δύο αδέλφια της, Carley και Bradley, τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά, σύμφωνα με φίλους της οικογένειας και βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το βρετανικό Foreign, Commonwealth & Development Office επιβεβαίωσε ότι παρέχει προξενική υποστήριξη στην οικογένεια της 16χρονης, καθώς και σε άλλους Βρετανούς πολίτες και τις οικογένειές τους που επηρεάστηκαν από το περιστατικό, ενώ βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές.

Ήταν αθλήτρια και προπονήτρια cheerleading

Η είδηση του θανάτου της 16χρονης προκάλεσε συγκίνηση στη γενέτειρά της.

Η Abbie ήταν αθλήτρια αλλά και προπονήτρια στο Swindon Lightning Cheerleading Club. Ο σύλλογος την περιέγραψε ως ένα ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της ομάδας, σημειώνοντας ότι η καλοσύνη της, το χαμόγελό της και η αγάπη της για το cheerleading είχαν αγγίξει αθλητές, προπονητές και οικογένειες.

Είχε ξεκινήσει να χορεύει από πολύ μικρή ηλικία και αργότερα διαγωνίστηκε σε διοργανώσεις σε διάφορες χώρες.

Για την οικονομική υποστήριξη της οικογένειας δημιουργήθηκε διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες λίρες.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες του δυστυχήματος

Το σκάφος επέστρεφε από το Saona, ένα από τα πλέον δημοφιλή σημεία για ημερήσιες τουριστικές εκδρομές στη Δομινικανή Δημοκρατία και τμήμα του Εθνικού Πάρκου Cotubanamá. Το Bayahibe αποτελεί βασικό σημείο αναχώρησης των σκαφών που μεταφέρουν επισκέπτες στο νησί.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τι προκάλεσε την έκρηξη. Τοπικό δημοσίευμα σημείωσε επίσης ότι, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό, η εταιρεία που φέρεται να λειτουργούσε το σκάφος δεν είχε προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση.

Η έρευνα καλείται πλέον να απαντήσει τι συνέβη πάνω στο γεμάτο τουριστικό σκάφος και πώς μια συνηθισμένη ημερήσια εκδρομή σε έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς της Καραϊβικής μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε τραγωδία.