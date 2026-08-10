Στον τελικό της σφυροβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου προκρίθηκε η Σταματία Σκαρβέλη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα προκριματικά της στο Μπέρμιγχαμ, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα της την πρόκριση σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης.

Η 30χρονη αθλήτρια κέρδισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με την τελευταία της προσπάθεια, ρίχνοντας τη σφύρα στα 68.49μ., επίδοση που την έφερε στην προνομιούχο 12η θέση.

Αντίθετα εκτός τελικού στο τριπλούν έμεινε η Σπυριδούλα Καρύδη. Η 25χρονη αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι έβγαλε ένα καλό πρώτο άλμα στα όρια της πρόκρισης με επίδοση στα 14,03μ., για να ακολουθήσει το 13.54μ. στη δεύτερη προσπάθειά της.

Ωστόσο, η Ρουμάνα, Ελεάνα Τάλος, ήταν εκείνη που είχε τη 12η θέση, έχοντας την ίδια επίδοση με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αλλά καλύτερο δεύτερο άλμα.