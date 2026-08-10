Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγα λεπτά, καθώς ένας αξιωματικός της ΕΛΑΣ εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα με συμβατικές πινακίδες στη συμβολή της λεωφόρο Βουλιαγμένης με την οδό Πικρόδάφνης στον Άγιο Δημήτριο.



Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται ιατροδικαστής για να σχηματίσει μία πρώτη εικόνα για τα αίτια θανάτου. Κατά πληροφορίες, το υπηρεσιακό όχημα είναι κλειδωμένο και ο νεκρός αστυνομικός έχει σημάδια που παραπέμπουν σε χτυπήματα στο πρόσωπο.

Την εξαφάνιση του δήλωσε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 10/08, η επίσης αστυνομικός σύντροφός του στο ΤΔΕΕ Ακρόπολης. Άμεσα σήμανε συναγερμός και τελικά μετά από περίπου 2.5 ώρες εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΔΑΟΕ, με κλιμάκιο του ελληνικού FBI να μεταβαίνει και αυτό για να συνδράμει στις έρευνες της Ασφάλειας.