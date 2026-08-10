Μια Guinness που πέρασε περισσότερα από 160 χρόνια στο βυθό της θάλασσας βρίσκεται πλέον στα χέρια επιστημόνων, οι οποίοι ελπίζουν ότι το περιεχόμενό της μπορεί να αποκαλύψει πώς έμοιαζε η διάσημη stout τον 19ο αιώνα.

Ο Βέλγος δύτης και υποβρύχιος φωτογράφος Stefan Panis εντόπισε το ιστορικό μπουκάλι το 2025, εξερευνώντας μαζί με άλλους δύτες ένα ναυάγιο στη Μάγχη, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τις ακτές του Ντόβερ. Όταν η φιάλη μεταφέρθηκε στην επιφάνεια και καθαρίστηκε, πάνω της διακρινόταν η ένδειξη «Guinness Extra Stout, London».

Η φιάλη θεωρείται ότι χρονολογείται από το 1864. Μάλιστα, δεν φαίνεται να είναι η μοναδική. Κατά την εξερεύνηση του ναυαγίου οι δύτες εντόπισαν έως και 20 μπουκάλια stout, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι στο βυθό παραμένουν κιβώτια με ακόμη περισσότερες φιάλες.

Ένα ναυάγιο από το 1864

Οι δύτες πιστεύουν ότι πρόκειται για το ιστιοφόρο «Mindora», το οποίο βυθίστηκε στις 27 Νοεμβρίου 1864 έπειτα από σύγκρουση με άλλο πλοίο. Είχε αναχωρήσει από το Λονδίνο με προορισμό το Βανκούβερ περίπου μία εβδομάδα πριν από το δυστύχημα.

Υπάρχει, ωστόσο, μία ενδιαφέρουσα ιστορική εκκρεμότητα. Το Lloyd’s Register Foundation δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι το συγκεκριμένο ναυάγιο είναι πράγματι το «Mindora», καθώς δεν συμμετείχε στην ανακάλυψη. Αρχειακό έγγραφο που δόθηκε στους δύτες αναφέρεται σε πλοίο με το όνομα «Mindoro», όμως σύμφωνα με αρχειονόμο του Ιδρύματος τέτοιες αποκλίσεις στην καταγραφή των ονομάτων των πλοίων δεν ήταν ασυνήθιστες κατά τον 19ο αιώνα.

Τα μπουκάλια παρέμειναν για περισσότερα από 160 χρόνια σε εξαιρετικά ιδιαίτερες συνθήκες: σε πολύ κρύο νερό, με θερμοκρασία περίπου 4 βαθμών Κελσίου, σε απόλυτο σκοτάδι και υπό υψηλή πίεση. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να συνέβαλαν στη διατήρηση τόσο των φιαλών όσο και του περιεχομένου τους.

Το «Project Jurassic Beer»

Η ανακάλυψη δεν έχει μόνο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ο Stefan Panis και ο τεχνικός δύτης και ερευνητής Paweł Truszynski ξεκίνησαν ένα εγχείρημα που ονόμασαν «Project Jurassic Beer», με στόχο να διερευνήσουν εάν είναι δυνατόν να αναδημιουργηθεί μια Guinness όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εκείνη που παρασκευαζόταν το 1864.

Στο εγχείρημα συμμετέχει ο καθηγητής μικροβιολογίας και γενετικής Kevin Verstrepen από το KU Leuven στο Βέλγιο. Οι επιστήμονες θεωρούν απίθανο να έχουν επιβιώσει ζωντανά κύτταρα της αρχικής μαγιάς έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελπίζουν, ωστόσο, ότι θα μπορέσουν να εντοπίσουν και να αναλύσουν ίχνη του DNA της.

Εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, η γενετική ανάλυση θα μπορούσε να τους οδηγήσει σε κάποιο σύγχρονο συγγενικό στέλεχος της μαγιάς και να τους επιτρέψει να πλησιάσουν όσο περισσότερο γίνεται τη μπύρα που θα έπινε κάποιος στα μέσα του 19ου αιώνα.

Υπάρχει ακόμη και το ερώτημα εάν το ίδιο το περιεχόμενο της φιάλης θα μπορούσε να είναι δοκιμάσιμο. Σύμφωνα με τον Verstrepen, κρίσιμο στοιχείο είναι το εάν θαλασσινό νερό κατάφερε να περάσει από τον φελλό στο εσωτερικό της. Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες θα προηγηθούν οποιασδήποτε απόπειρας δοκιμής.

Στο «παιχνίδι» και τα αρχεία της Guinness

Οι δύτες έχουν επικοινωνήσει και με την ομάδα του Guinness Archive στο St. James’s Gate του Δουβλίνου, ώστε τα ευρήματα να συγκριθούν με τα ιστορικά αρχεία της εταιρείας.

Εκπρόσωπος της Diageo Ireland επιβεβαίωσε ότι η ομάδα των αρχείων βρίσκεται σε επικοινωνία με τους δύτες, προκειμένου να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες και να αξιολογήσει το εύρημα.

Η ομάδα σχεδιάζει, παράλληλα, να επιστρέψει στο ναυάγιο για να ανασύρει επιπλέον φιάλες. Κάτω από την άμμο και ανάμεσα στα υπολείμματα του πλοίου ενδέχεται να κρύβεται ακόμη μεγαλύτερο μέρος του φορτίου, καθώς τα θαλάσσια ρεύματα μετακινούν συνεχώς την άμμο, αποκαλύπτοντας αντικείμενα που μπορεί να παρέμεναν κρυμμένα για χρόνια.

Αν το «Project Jurassic Beer» πετύχει, ένα μπουκάλι που ταξίδευε προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού το 1864 μπορεί, περισσότερο από ενάμιση αιώνα αργότερα, να προσφέρει μια γεύση από την εποχή στην οποία παρασκευάστηκε.