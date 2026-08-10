Τα 95 της χρόνια συμπλήρωσε η Ρίκα Διαλυνά, με αφορμή τα γενέθλια της οποίας δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα σπάνιο καλοκαιρινό στιγμιότυπο από το παρελθόν.

Το καλοκαιρινό κλικ από τα 60s

Η λήψη πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1960 και απεικονίζει την ηθοποιό σε χαλαρή διάθεση πάνω στην πλώρη ενός σκάφους. Στο συγκεκριμένο καρέ, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή, φοράει ναυτικό καπέλο, αμάνικο μπλουζάκι και παντελόνι.

Το μήνυμα για την επέτειο των γενεθλίων

Την ανάρτηση πραγματοποίησε το Studio Κλεισθένης στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με το εξής μήνυμα:

«Χρόνια πολλά στην υπέροχη και πανέμορφη ηθοποιό Ρίκα Διαλυνά! Με τον φακό του Κλεισθένη τη δεκαετία του 60».