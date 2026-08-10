Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τρίτης 11/08 πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης γνωστοποίησε ότι φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικούς χώρους σε κεντρικό τμήμα του Κιέβου, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στα σημεία όπου αναφέρθηκαν εστίες.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters που βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα ανέφεραν ότι ακούστηκαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η πόλη «δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους».