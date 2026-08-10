Εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν σε περιοχές της περιφέρειας Ζαπορίζια που τελούν υπό ρωσική κατοχή, έπειτα από νέο κύμα ουκρανικών πληγμάτων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των διορισμένων από τη Μόσχα τοπικών αξιωματούχων, τα πλήγματα προκάλεσαν άμεσα σοβαρές ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, βυθίζοντας ολόκληρες περιοχές στο σκοτάδι. Η εξέλιξη αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον σφοδρό πόλεμο φθοράς που διεξάγεται στις ενεργειακές υποδομές.



Διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν επίσης στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, ιδίως σε περιοχές του Νοβοροσίσκ – σημαντικού λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα – και στο τουριστικό θέρετρο Γκελεντζίκ, σύμφωνα με ενημέρωση των περιφερειακών αρχών μέσω Telegram.



Από την αρχή του έτους, το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, διαμηνύοντας πως θέλει να μετακυλήσει το τίμημα του πολέμου στον ρωσικό λαό.



Σχεδόν 4½ χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.