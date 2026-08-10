Έναμισι χρόνο μετά την έγκριση του διορισμού του από τη Γερουσία, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σοβαρό ρήγμα στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών. Παρά τις σημαντικές νίκες που του προσέφερε το κόμμα του στο παρελθόν, η εσωκομματική ενότητα καταρρέει κάτω από το βάρος της απαίτησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον μεγαλύτερο αμυντικό προϋπολογισμό στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.



Οι Γερουσιαστές αποχώρησαν για τις θερινές διακοπές χωρίς να βρεθεί λύση για το φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει από νέα πολεμικά πλοία μέχρι την αντιπυραυλική ασπίδα «Golden Dome». Παρά τις συνεχείς επαφές του Χέγκσεθ στο Κογκρέσο, μια ισχυρή ομάδα Ρεπουμπλικανών υποστηρίζει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει αιτιολογήσει γιατί πρέπει να αναλωθεί πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο, ειδικά λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

«Τόση από αυτή την πρόσθετη αμυντική χρηματοδότηση βασίζεται όχι μόνο σε ένα τρίτο, αλλά ενδεχομένως και σε ένα τέταρτο νομοσχέδιο δημοσιονομικής συμφιλίωσης», δήλωσε η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόβσκι.



«Τι γίνεται λοιπόν αν αυτό δεν έρθει; Έχω ρωτήσει τους αξιωματούχους του Πενταγώνου: έχετε τα F-35 σας, τους πυραύλους Patriot ενσωματωμένους σε αυτό — ποιο είναι το εναλλακτικό σας σχέδιο; Και ήταν δύσκολο να πάρω μια απάντηση».

Η αμφισβήτηση της τακτικής Τραμπ και οι ανησυχίες για τις υπερεξουσίες του Λευκού Οίκου

Αρκετοί κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται σκεπτικοί με την τακτική της διοίκησης Τραμπ να παρακάμψει τους Δημοκρατικούς μέσω της διαδικασίας συμφιλίωσης για να εξασφαλίσει τα πρώτα 350 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι η μέθοδος αυτή δίνει υπερβολική εξουσία δαπανών στον Λευκό Οίκο, με την πρόεδρο της Επιτροπής Πιστώσεων Σούζαν Κόλινς και τον Μιτς Μακόνελ να αμφισβητούν την προοπτική προώθησης νέων μονομερών νομοσχεδίων.

«Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει δρόμος προς τα εμπρός για ένα συμπληρωματικό νομοσχέδιο και είναι συνδεδεμένο με το αν θα έχουμε δημοσιονομική συμφιλίωση ή όχι», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζέρι Μόραν, υπογραμμίζοντας το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία του Πενταγώνου.

Η κατάσταση δοκιμάζει τα όρια της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, η οποία μέχρι σήμερα στήριζε τον Χέγκσεθ, παρά τις έντονες αντιδράσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, τη Λατινική Αμερική και τις εσωτερικές διαφωνίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει δημόσια τον υπουργό του, δηλώνοντας εξαιρετικά ικανοποιημένος, την ώρα που ο Χέγκσεθ προειδοποιεί ότι η μη χρηματοδότηση με 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το έθνος, σύμφωνα με το Politico.



Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί προβλέπουν μια δύσκολη μάχη, με τον γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ να σημειώνει: «Θα δυσκολευτεί να δικαιολογήσει ένα ενάμισι τρισεκατομμύριο δολάρια σε Ρεπουμπλικανούς που απαιτούν πληροφορίες μαζί με όλους εμάς».