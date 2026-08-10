Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα 56χρονος Σέρβος τουρίστας στην παραλία της Σάρτης, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, αμέσως μετά την ανάσυρσή του από το νερό, ναυαγοσώστης ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να τον επαναφέρει.

Ωστόσο, ο 56χρονος δεν ανταποκρίθηκε.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τη Σάρτη στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.

Εκεί διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός του.

Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 56χρονος έχασε τη ζωή του.

Η προανάκριση αναμένεται να φωτίσει τα αίτια του περιστατικού στην παραλία της Σάρτης.