Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και οι συνομιλίες με το Ισραήλ συνεχίζονται, παρά τη δημόσια απόρριψη βασικών σημείων του από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού Board of Peace.

Η νέα τοποθέτηση ήρθε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τη Γάζα πριν η Χαμάς αφοπλιστεί «πραγματικά».

Αξιωματούχος του Board of Peace δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο παραμένει «σε ισχύ και προχωρά», επιμένοντας ότι η εφαρμογή του βασίζεται σε διαδοχικά και επαληθεύσιμα βήματα επί του πεδίου.

Η θέση της Ουάσινγκτον είναι ότι κανένα επόμενο στάδιο δεν θα ενεργοποιείται πριν επιβεβαιωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι δεσμεύσεις του προηγούμενου. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το Ισραήλ δεν καλείται να βασιστεί απλώς σε υποσχέσεις ούτε να κάνει μη αναστρέψιμες κινήσεις χωρίς προηγουμένως να έχουν υπάρξει συγκεκριμένες ενέργειες στο έδαφος.

Το «όχι» Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ δεν αποδέχεται το νέο σχέδιο των 15 σημείων όπως έχει παρουσιαστεί.

Η βασική διαφωνία αφορά τη χρονική σειρά αφοπλισμού και αποχώρησης. Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ότι η Χαμάς και οι υπόλοιπες ένοπλες οργανώσεις θα παραδίδουν σταδιακά τον οπλισμό τους, ενώ παράλληλα οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσύρονται σε διαδοχικές φάσεις.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου, αντίθετα, απαιτεί να έχει προηγηθεί ουσιαστικός και πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς πριν από περαιτέρω αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

«Το Ισραήλ δεν αποδέχεται το έγγραφο των 15 σημείων», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τη Washington Post, επιμένοντας ότι η χώρα του δεν θα προχωρήσει σε αποχώρηση όσο η Χαμάς παραμένει ένοπλη.

Η δημόσια απόρριψη του σχεδίου αποτελεί μια ασυνήθιστη διαφωνία μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον ασκεί πίεση για να διατηρηθεί η διαδικασία αποκλιμάκωσης στη Γάζα.

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο των 15 σημείων

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις 30 Ιουλίου ότι είχε επιτευχθεί «ιστορική» πρόοδος στις συνομιλίες για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο νέος οδικός χάρτης των 15 σημείων έχει στόχο να ξεμπλοκάρει το ευρύτερο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που είχε συμφωνηθεί το 2025, αλλά δεν είχε οδηγήσει ούτε στον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς ούτε στην οριστική αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Στον πυρήνα του προβλέπει:

σταδιακή παράδοση και απενεργοποίηση των όπλων της Χαμάς και των άλλων ένοπλων οργανώσεων,

σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων,

ανάληψη της διοίκησης της Γάζας από παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο,

ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης,

δημιουργία και εκπαίδευση νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης,

και σταδιακή ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας.

Το «Board of Peace» του Τραμπ

Το Board of Peace δημιουργήθηκε ως βασικός μηχανισμός για την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για τη μεταπολεμική Γάζα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2026 τη συγκρότησή του στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του ευρύτερου σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Στο σχήμα, του οποίου προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ, συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (International Stabilization Force -ISF), η οποία θα λειτουργήσει μαζί με νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη και θα αναλάβει ρόλο στην ασφάλεια της περιοχής κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η εφαρμογή της διεθνούς δύναμης, πάντως, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η Ουγκάντα έχει ήδη εγκρίνει τη δυνατότητα αποστολής στρατευμάτων, ενώ το Reuters αναφέρει ότι μέχρι στιγμής μόνο περιορισμένος αριθμός χωρών έχει δεσμευτεί να συνεισφέρει προσωπικό.

Το ζήτημα περιπλέκεται και από τη διαφορετική ερμηνεία του όρου «αφοπλισμός»

Η Χαμάς έχει αποδεχθεί τον νέο οδικό χάρτη, αλλά αποφεύγει να χρησιμοποιεί τον όρο «αφοπλισμός» με τον τρόπο που τον χρησιμοποιούν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Reuters, έχει δηλώσει ότι μπορεί να παραδώσει τα όπλα της για φύλαξη υπό τον έλεγχο μιας παλαιστινιακής διοίκησης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και θα αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις του σύμφωνα με τη συμφωνία.

Η ισραηλινή πλευρά θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν αρκεί και ζητά πλήρη εξουδετέρωση του στρατιωτικού μηχανισμού της Χαμάς και απομάκρυνση του οπλισμού της.

Η μεγάλη διαφωνία είναι το «ποιος κάνει πρώτος το βήμα»

Στην πράξη, η μεγαλύτερη δυσκολία δεν φαίνεται να είναι πλέον μόνο το εάν η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της, αλλά πότε θα γίνει αυτό σε σχέση με την αποχώρηση του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου θέλει τον αφοπλισμό πρώτο και την αποχώρηση μετά.

Το αμερικανικό σχέδιο επιχειρεί να συνδέσει τα δύο σε παράλληλες, επαληθεύσιμες φάσεις, ώστε κάθε ισραηλινή αποχώρηση να πραγματοποιείται αφού προηγουμένως έχει επιβεβαιωθεί συγκεκριμένο βήμα αφοπλισμού.

Αυτό ακριβώς προσπάθησε να υπογραμμίσει τη Δευτέρα ο αξιωματούχος του Board of Peace, σημειώνοντας ότι ο οδικός χάρτης βρίσκεται μεταξύ του Συμβουλίου και της Χαμάς και ότι οι συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζονται.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν περιοριστεί

Η δημόσια αντιπαράθεση έρχεται ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα έχουν περιοριστεί σημαντικά υπό αμερικανική πίεση, χωρίς ωστόσο να έχουν σταματήσει πλήρως.

Το σχέδιο του Τραμπ, επομένως, δεν έχει καταρρεύσει μετά το «όχι» του Νετανιάχου. Έχει όμως περάσει στην πιο δύσκολη φάση του: να μετατρέψει μια κατ’ αρχήν συμφωνία για αφοπλισμό και αποχώρηση σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που να είναι αποδεκτό τόσο από τη Χαμάς όσο και από το Ισραήλ.

Και προς το παρόν, αυτό ακριβώς το χρονοδιάγραμμα παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι.