Έναν εφιάλτη έζησε η Beatriz Ferrón στο κέντρο της Θέουτα, όταν στις 7 Αυγούστου αντιλήφθηκε έναν άγνωστο άνδρα να έχει τρυπώσει στο δωμάτιό της και να βρίσκεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της φορώντας αποκλειστικά τα εσώρουχά του.

Η αναρρίχηση στον πέμπτο όροφο και η καταδίωξη στις ταράτσες

Ο δράστης, Μαροκινός μετανάστης, κατάφερε να φτάσει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος στον πέμπτο όροφο σκαρφαλώνοντας από τους χώρους της γειτονικής, εγκαταλελειμμένης ξενοδοχειακής μονάδας Hotel Puerta de África.

Όταν η ένοικος αντιλήφθηκε την παρουσία του και άρχισε να καλεί σε βοήθεια ειδοποιώντας τους συγγενείς της, ο άνδρας τράπηκε σε φυγή.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, άρχισε να μεταπηδά στις στέγες των παρακείμενων κτιρίων, ωστόσο η αστυνομία κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και να τον συλλάβει λίγη ώρα αργότερα.

Η καταδίκη και η απόφαση για άμεση απέλαση

Μετά την επίσημη αναγνώρισή του από τα μέλη της οικογένειας, ο συλληφθείς παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της παραβίασης οικιακής ειρήνης.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Ωστόσο, ο δικαστής αποφάσισε την αντικατάσταση της ποινής με την άμεση απομάκρυνσή του από την επικράτεια, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη προγενέστερη μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.

Το συμβάν καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Θέουτα δέχεται αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις, ενώ μετά τα αθρόα περιστατικά εισόδου που σημειώθηκαν στις 30 Ιουλίου, οι δικαστικές αρχές έχουν εκδώσει ακόμα έξι εντολές απέλασης.