Πάνω από 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, συμμετείχαν στη συγκέντρωση στη Θέουτα, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση, τη μαζική είσοδο μεταναστών της 30ής Ιουλίου και τα ζητήματα ασφάλειας, συνόρων και κρατικής παρουσίας που θέτουν οι κάτοικοι.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην πλατεία Συντάγματος και οργανώθηκε από κοινού από τις τέσσερις θρησκευτικές κοινότητες της πόλης, δηλαδή τη χριστιανική, τη μουσουλμανική, την εβραϊκή και την ινδουιστική, καθώς και την Ομοσπονδία Επαρχιακών Ενώσεων Κατοίκων.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων αποτέλεσε σημείο διαφοροποίησης μεταξύ των διοργανωτών και των Αρχών. Οι πρώτοι έκαναν λόγο για περισσότερα από 10.000 άτομα, ενώ η Αστυνομία υπολόγισε το πλήθος σε λίγο πάνω από 5.000. Η εκδήλωση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν επεισόδια.

Από την πλατεία ακούστηκαν, μεταξύ άλλων, τα συνθήματα «Φτάνει πια», «Η Θέουτα είναι Ισπανία», «Απέλαση των παράνομων», «Παραίτηση του Σάντσεθ» και «Η Θέουτα δεν παραδίδεται».

«Η Θέουτα είναι Ισπανία»

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν κάτοικοι διαφορετικών ηλικιών και από διαφορετικές περιοχές της πόλης. Ισπανικές σημαίες και σημαίες της Θέουτα υψώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, όπου πραγματοποιήθηκε το κεντρικό μέρος της εκδήλωσης.

Οι διοργανωτές επέλεξαν να δώσουν στην πρωτοβουλία διαθρησκευτικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι τα αιτήματα της πόλης μπορούν να εκφραστούν ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές διαφορές.

Το βασικό κείμενο της κινητοποίησης, το «Μανιφέστο για την Ενότητα της Θέουτα», διάβασε ο πρόεδρος της Ινδουιστικής Κοινότητας, Ραμές Τσαντιραμάνι, εκπροσωπώντας τις τέσσερις θρησκευτικές κοινότητες και τις ενώσεις κατοίκων.

Πριν από την ανάγνωση του μανιφέστου ακούστηκε ο ισπανικός εθνικός ύμνος.

Ο Τσαντιραμάνι ξεκίνησε την τοποθέτησή του με τη φράση «Η Θέουτα είναι Ισπανία», για να προσθέσει: «Είμαστε κάτοικοι της Θέουτα. Είμαστε Ισπανοί. Και υπερασπιζόμαστε την ισπανικότητά μας μέσα από την ενότητα, τη συνύπαρξη και τον αμοιβαίο σεβασμό».

Στο ίδιο κείμενο οι διοργανωτές χαρακτήρισαν την κατάσταση στην πόλη «εξαιρετικά κρίσιμη» και έκαναν λόγο για «παραβίαση της εδαφικής της ακεραιότητας».

Τα αιτήματα προς την ισπανική κυβέρνηση

Το αίτημα που διατυπώθηκε προς την ισπανική κυβέρνηση, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές ήταν για «άμεση, αποφασιστική και αναλογική» δράση.

Στο επίκεντρο τέθηκαν η μεταναστευτική πίεση, οι ανθρωπιστικές ανάγκες και η ασφάλεια, με τους διοργανωτές να ζητούν περισσότερους ανθρώπινους και υλικούς πόρους.

Παράλληλα, ζήτησαν μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας στα σύνορα και ένα σταθερό σχέδιο για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ασφάλεια των κατοίκων.

Το μανιφέστο περιείχε επίσης αναφορά στη συνύπαρξη και επιχείρησε να διαχωρίσει τα αιτήματα των διοργανωτών από την απόρριψη των μεταναστών που έχουν φτάσει στην πόλη.

«Αυτό το κάλεσμα δεν γεννήθηκε από την απόρριψη κανενός, αλλά από την ευθύνη απέναντι σε όλους», δήλωσε ο Τσαντιραμάνι, αναφερόμενος στην ανάγκη να συνδυαστούν, όπως είπε, ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια όσων φτάνουν στη Θέουτα με την προστασία της ασφάλειας των κατοίκων και της κοινωνικής συνοχής.

Οι τέσσερις θρησκευτικές κοινότητες ανέφεραν ακόμη ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων, παραπέμποντας σε κοινές αρχές όπως η ειρήνη, η αδελφοσύνη, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη και η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο.

Αιχμές για την απουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης υπήρξαν επίσης συνθήματα κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου της Ισπανίας στη Θέουτα, Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Τριάνο.

Η απουσία του από την κινητοποίηση σχολιάστηκε από τους συγκεντρωμένους, ενώ ακούστηκαν επανειλημμένα αιτήματα για την παραίτησή του.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές να κινηθούν με «ευθύνη, δέσμευση και απαντήσεις», προς την ισπανική κοινωνία να στηρίξει τη Θέουτα και προς τους κατοίκους της πόλης να παραμείνουν ενωμένοι.