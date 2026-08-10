Η Δέσποινα Βανδή περίμενε χρόνια για τη συνεργασία της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, όπως αποκάλυψε η ίδια με χιούμορ λίγο πριν από την έναρξη των προβών τους για το ΝΟΧ.

Οι δύο τραγουδίστριες μίλησαν μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν με αφορμή τη νέα τους μουσική συνάντηση και εξήγησαν πώς έφτασαν στο να βρεθούν στην ίδια σκηνή.

Η Δέσποινα Βανδή, μάλιστα, βρήκε την ευκαιρία να πει τη δική της εκδοχή για το γιατί αυτή η συνεργασία άργησε τόσο.

Η ατάκα της Δέσποινας Βανδή για τη Νατάσα

Όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία τους, η Δέσποινα Βανδή απάντησε με τον δικό της τρόπο:

«Αυτή τη συνεργασία περίμενα πολλά χρόνια να την κάνω, αλλά περίμενα να μεγαλώσει λίγο η Νατάσα για να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Ήταν πολύ μικρούλα, έπαιζε στις παιδικές χαρές. Τι να κάνουμε;»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου αντιμετώπισε διαφορετικά την ίδια ερώτηση και μίλησε για την επιθυμία της να συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδή στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

«Λοιπόν εγώ θα απαντήσω σοβαρά. Ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω με τη Δέσποινα φέτος γιατί νιώθω και πιστεύω, θα το δείτε και εσείς, θα δικαιωθώ, ταιριάζουμε πάρα πολύ και είμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή έτοιμες γι’ αυτή τη συνεργασία με όλα μας τα τραγούδια, με όλο μας το κέφι και με όλη μας την αγάπη», δήλωσε.

Τα τραγούδια που θα ήθελαν να έχουν ερμηνεύσει

Η συζήτηση πήγε και στο ρεπερτόριο των δύο τραγουδιστριών. Η καθεμία κλήθηκε να επιλέξει ένα τραγούδι της άλλης που θα ήθελε να είχε τραγουδήσει η ίδια.

Η Δέσποινα Βανδή δεν επέλεξε την αναμενόμενη «Κόκκινη Γραμμή». Αντίθετα, στάθηκε στις «Δύσκολες στιγμές», εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα τραγούδι που αγαπά ιδιαίτερα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, από την πλευρά της, επέλεξε το «Κοριτσάκι σου» από το ρεπερτόριο της Δέσποινας Βανδή.

Έτσι, πριν ακόμη ξεκινήσουν οι πρόβες για το ΝΟΧ, οι δύο ερμηνεύτριες έδωσαν μια πρώτη εικόνα για τη συνεργασία τους, μιλώντας τόσο για το πώς προέκυψε όσο και για τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει η μία από τη δισκογραφία της άλλης.